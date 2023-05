Brasil detecta primeiros casos de gripe aviária em aves selvagens

O Ministério da Agricultura brasileiro anunciou a detecção dos primeiros casos de gripe aviária em aves marinhas selvagens no Brasil, o maior exportador mundial de carne de frango.

“Quero dizer ao mercado, principalmente ao sector de carne de frango, que não há risco de restrições ao comércio porque são aves selvagens”, afirmou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, num vídeo divulgado nas redes sociais, na segunda-feira.

As aves infectadas, três andorinhas-do-cabo, foram encontradas no litoral sudeste do estado do Espírito Santo, duas delas na quarta-feira e uma terceira nesta segunda-feira, revelou o ministério, em comunicado.

Análises laboratoriais "confirmaram que se tratava do subtipo H5N1” da gripe aviária, segundo o ministério.

Dependendo “da evolução do cenário epidemiológico, poderão ser adoptadas novas medidas sanitárias” pelas autoridades “para prevenir a propagação e proteger a avicultura nacional”, acrescentou a nota.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, com 35% do mercado, segundo dados do Ministério da Agricultura para 2022.

A gripe aviária causa alta mortalidade em aves selvagens e aves domésticas, como patos e galinhas.

Milhares de aves morreram ou foram abatidas na América do Sul, centenas de fazendas foram colocadas em quarentena e alguns países suspenderam as exportações devido à propagação do vírus, desde o ano passado.

A transmissão para humanos é rara e geralmente ocorre por contacto próximo com aves infectadas.