Focos de gripe das aves na Europa quase duplicaram nos últimos dois anos

Os casos identificados do vírus de gripe das aves na Europa continuam no radar europeu. No último ano e meio, ou seja, desde Outubro de 2021, houve quase o dobro de aves infectadas face aos cinco anos anteriores – nos quais existem registos da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA, na sigla em inglês). O aumento dos casos de gripe das aves de alta patogenicidade (com alto risco de provocar doença) tem duas justificações principais: as rotas migratórias mais longas das aves selvagens, que aumentam o número de locais por onde o vírus circula; e uma provável alteração genética dos vírus da gripe aviária, que os tornarão mais transmissíveis.

