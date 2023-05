Oposição acusa Erdogan de manipular divulgação de resultados. Participação de 93,6%

As primeiras horas depois do encerramento das urnas na Turquia ficam marcadas por trocas de acusações entre a oposição e o regime e por muita, muita ansiedade.

Como se previa, a contagem de votos nas eleições turcas deste domingo decorre num ambiente extremamente tenso, com os últimos resultados disponíveis a apontarem para a inevitabilidade de uma segunda volta, marcada para 28 de Maio. Numas eleições com tanto em jogo, houve um dado absolutamente extraordinário, com a participação a situar-se nos 93,6%, de acordo com os media turcos, bem acima dos perto de 87% de 2018 – um dado quase inacreditável, não a julgar pelo entusiasmo ou pelas longas filas, mas tendo em conta que o devastador sismo de Fevereiro obrigou mais de 3 milhões de turcos a mudarem-se para uma província diferente daquela onde estão registados.

Tanto o AKP, partido do Presidente Recep Tayyip Erdogan, no poder há 20 anos, como o principal partido da oposição, o CHP, à frente de uma aliança de seis partidos que apoia a candidatura de Kemal Kiliçdaroglu, foram fazendo declarações de optimismo. Mas a oposição e alguns observadores admitiram que o partido no poder tenha manipulado a divulgação dos dados para criar a ideia de que tudo se encaminhava para a sua vitória ou, pelo menos, para uma segunda volta.

“Não vamos admitir, já vimos este filme demasiadas vezes”, comentou, perto das 24h (22h, em Portugal continental), Meral Aksener, chefe do segundo maior partido na aliança de Kiliçdaroglu. “Vamos perseguir todos os votos depositados pela nossa nação até ao fim. Ficamos aqui até de manhã. Não se preocupem; está tudo bem – o sol está no seu lugar! NÓS ESTAMOS A VENCER”, escreveu no Twitter a líder do Iyi, o Bom Partido, da extrema-direita nacionalista.

Horas antes, em declarações ao canal de televisão Fox, um dos poucos que dá voz à oposição, o jornalista Murat Yetkin afirmou que Erdogan instruiu a Agência Anadolu e a televisão estatal TRT para “tentarem manter a diferença entre ele e Kiliçdaroglu à volta dos 10% até [ele] fazer uma declaração”. “Parece que Erdogan quer um facto consumado”, analisou, no Twitter, Merve Tahiroglu, que dirige o Programa Turco do POMED – Project on Middle East Democracy. “Ele pode tentar usar a confusão sobre a contagem de votos para fazer uma declaração prematura sobre a ausência de um vencedor claro e empurrar a eleição para uma segunda volta”, escreve Tahiroglu.

Chegou a estar prevista uma declaração de Erdogan aos seus apoiantes bastante cedo, mas o Presidente, que se pensava estar em Ancara, deixou-se ver pelas 22h30 locais, em Istambul, sorridente, mas sem fazer declarações.

Na Turquia não há projecções, apenas resultados reais que vão sendo divulgados directamente, a partir das assembleias de votos, pela Anadolu, e são tidos como “oficiais”: a agência enfrentou enormes críticas nas eleições municipais de 2019, acusada de atrasar a divulgação de votos nas assembleias favoráveis à oposição, levando outros media a declarar a vitória dos candidatos do AKP – foi o que aconteceu em Istambul e em Ancara, onde, na verdade, venceram os candidatos do CHP (Partido Republicano do Povo, centro-esquerda, kemalista e laico), de Kiliçdaroglu.

Este domingo, a oposição, nomeadamente os presidentes de câmara das duas cidades mais importantes do país, acusou a Anadolu de estar a usar a mesma estratégia, denunciando, ao mesmo tempo, que o AKP (Partido da Justiça e do Desenvolvimento, conservador-islamista) e os seus aliados estão a contestar votos em “centenas” de assembleias onde tiveram maus resultados, com algumas urnas a irem já na oitava contagem, depois de nove recursos.

Num esforço sem precedentes, a oposição mobilizou-se para tentar estar presente nas 193 mil assembleias de voto e conseguir realizar uma contagem paralela à da Anadolu, ao mesmo tempo que vai partilhando os resultados da agência rival, a Anka. Como sempre, os primeiros resultados conhecidos, vindos de zonas rurais e especialmente conservadoras, colocavam Erdogan em vantagem.

Segunda volta

A partir das 21h (19h, em Portugal continental), com 31,3% dos votos contados, os dados da Anka inverteram as posições, atribuindo 47,39% a Kiliçdaroglu e 46,85% a Erdogan. Só duas horas depois é que os dados da Anadolu colocaram Erdogan abaixo dos 50%, com 49,94&. Curiosamente, ambas as agências atribuíram durante horas os mesmos 5,3% ao terceiro candidato, Sinan Ogan (antigo académico que disputou a perdeu a liderança dos nacionalistas de extrema-direita do MHP, aliados de Erdogan). A confirmarem-se, os resultados de Ogan, acima do que as sondagens antecipavam, podem acabar por forçar mesmo segunda volta.

Entretanto, uma “fonte bem colocada no Governo turco” disse ao chefe de redacção do jornal digital Middle East Eye, que com base nas projecções do partido, há “50% de hipóteses de que Erdogan vença na primeira volta com 50,2% ou 50,4%. A esmagadora maioria das sondagens conhecidas antes do voto, das menos fiáveis às mais respeitadas, mostravam Kiliçdaroglu à frente, muito próximo de garantir a vitória à primeira volta.

“Quero chamar os nossos heróis da democracia. Nunca deixem as urnas, não importa o que aconteça, até à entrega do relatório final assinado de cada urna”, pediu Kiliçdaroglu, algum tempo depois do encerramento das urnas. “A plena e correcta manifestação da vontade do povo depende da vossa determinação. Vão ver que o vosso cansaço vai valer a pena.” Bastante mais surpreendente foi Erdogan fazer o mesmo apelo, pedindo aos "apoiantes que permaneçam nas urnas, aconteça o que acontecer, até que os resultados sejam oficialmente finalizados".

Alterações de leis nos últimos anos permitiram a Erdogan colocar juízes próximos no Supremo Conselho Eleitoral (YSK), que organiza e supervisiona o processo eleitoral, e isso já lhe permitiu conseguir recontagens e até a repetição das eleições de 2019, em Istambul. Mas qualquer turco que o deseje pode assistir à contagem dos votos e, entre a oposição, e dois movimentos da sociedade civil, foram mobilizadas cerca de 500 mil pessoas para monitorizar o processo.