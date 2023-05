Erdogan tem mil formas de tentar evitar a derrota, mas os turcos estão atentos

À distância, o final de campanha nas eleições presidenciais (e legislativas) de domingo na Turquia parece entusiasmante, com as sondagens a mostrarem um país dividido quase ao meio entre o candidato da oposição, Kemal Kiliçdaroglu, e o Presidente Recep Rayyip Erdogan, e Kiliçdaroglu à beira da vitória já na primeira volta. A última “sondagem das sondagens”, conhecida esta sexta-feira, mostra o opositor com 50% e Erdogan com 46% na primeira volta; e o opositor a obter 51% na segunda volta, contra os 49% do chefe de Estado. “Suspense”, comenta, no Twitter, o jornalista e escritor Yavuz Baydar. O problema é que, como no cinema, este suspense envolve tensão e medo.

