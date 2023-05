“Filas loucas” nas eleições mais decisivas da Turquia

Apesar dos sucessivos ataques da última década à sua democracia, os turcos nunca deixaram de acreditar no poder do voto: nas últimas eleições nacionais, em 2018, quase 87% dos eleitores inscritos foram às urnas. As imagens que chegam da Turquia e os comentários de quem costuma acompanhar as eleições no país indicam que as deste domingo poderão ser das mais participadas de sempre na história turca. Pela primeira em 20 anos, as sondagens sugerem que a oposição tem possibilidades reais de derrotar o Presidente Recep Tayyip Erdogan e de roubar a maioria absoluta ao seu AKP.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt