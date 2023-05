Perca ou ganhe Erdogan, a Turquia que foi não volta a ser

Um quer “fortalecer a liderança do país” no mundo e guiá-lo na entrada para o novo século, a que chama “o século da Turquia”. O outro promete resgatar o país das mãos do primeiro, devolvê-lo aos turcos e “consertar a Turquia”, “restaurando” o seu caminho democrático. Tanto o Presidente Recep Tayyip Erdogan, há 20 anos no poder, como Kemal Kiliçdaroglu, líder do principal partido da oposição e candidato presidencial de uma coligação de seis partidos, acreditam na vitória. As eleições descritas por muitos analistas como “as mais decisivas da história da Turquia” são este domingo.

