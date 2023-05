Uma noite de luz, brilho, cor e muita dança. A final da Eurovisão contada em imagens

A cor, os efeitos visuais, o brilho e a dança (muita, muita dança) fizeram-se equipa e invadiram Liverpool, no Reino Unido, onde se disputou este sábado a final do 67.º Festival Eurovisão da Canção. Houve tranças gigantes, mudanças de roupa em palco, um piano que tocava sozinho e canções sobre relações, amor, o fantasma de Edgar Allan Poe e até sobre um tractor (e a guerra).

A sueca Loreen, que venceu com o tema Tattoo, com 583 pontos, já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com Euphoria.

Em 2.º lugar ficou a Finlândia (536 pontos), com o tema Cha Cha Cha, interpretado por Käärijä, à frente de Israel (362 pontos), com Noa Kirel, que levou o tema Unicorn.

Portugal, que participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, ficou este ano em 23.º lugar, com Mimicat e a canção Ai coração a conquistarem 59 pontos.

Esta é a sétima vez que a Suécia vence o Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos em 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015. O concurso regressará, assim, à Suécia em 2024, 50 anos depois da primeira vitória com o tema Waterloo, dos ABBA.