A tatuagem da Suécia ganhou a Eurovisão

A vencedora da 67.ª Eurovisão é a Suécia, graças a Tattoo, canção co-escrita e interpretada por Loreen. Loreen já tinha ganhado a competição em 2012. Tornou-se assim, este sábado à noite em Liverpool, a segunda pessoa a conseguir tal feito: a primeira foi Johnny Logan, que ganhou duas vezes pela Irlanda, em 1980 e 1987. Ai Coração​, da portuguesa Mimicat, ainda que tenha puxado de forma audível pelo público sempre que foi interpretada ao longo desta competição, teve 43 pontos do júri e 16 do público, num total de 59, acabando em 23º lugar (de 26).

Esta final foi apresentada, tal como as duas meias-finais que a antecederam, pelas britânicas Hannah Waddingham, de Ted Lasso, e Alesha Dixon, da girl band do início dos anos 2000 Mis-Teeq, bem como a ucraniana Julia Sanina, vocalista da banda rock The Hardkiss. Às três juntou-se Graham Norton, veterano comentador eurovisivo e célebre apresentador de talk show e cómico irlandês.

Ao longo de quatro horas, foi o que se espera da Eurovisão. Em que outra cerimónia é que se pode ver uma canção vencedora, uma balada dramática, defendida com a intérprete confinada entre duas paredes? Um rapper/cantor finlandês em tronco nu e franja que adora Rammstein e não tem medo de o mostrar, como é o caso de Käärijä e a sua Cha Cha Cha, e a acabar em segundo lugar?

Duas cantoras austríacas a começarem uma canção pop dançável que parte do poeta Edgar Allan Poe e remete para o início de Baby Got Back de Sir Mix-A-Lot para examinar a forma como são tratadas pela indústria do seu país por serem mulheres, como é o caso de Teya & Salena e Who the Hell is Edgar? Ou croatas a bater na casa dos 60 a entoarem uma mini-ópera rock anti-guerra a falar de tractores (Let 3 e Mama ŠČ!) num espectáculo que tinha ainda outro tema anti-guerra, uma balada da neutra suíça (Remo Forrer e Watergun)? E, pelo meio, um vídeo com um dos ABBA (Björn Ulvaeus) a falar? Só aqui.

Tudo isto mesmo que o final não tenha sido feito de surpresas. Em termos de apostas, as previsões apontavam todas para Loreen. Acabou por ter mais votos do júri internacional, com 340 pontos, uma vantagem que acabou por ser confirmada pelo voto do público. Pela primeira vez, pessoas nos países do resto do mundo que não participa na Eurovisão puderam votar. O voto de casa valorizou altamente a Finlândia e colocou o já mencionado Käärijä à frente da tabela até ao final, tendo ficado em segundo lugar, seguido de Israel e a Unicorn de Noa Kirel.

O espectáculo abriu com Kalush Orchestra, os vencedores ucranianos do ano passado – a organização, por causa da invasão russa, passou para os segundos qualificados, o Reino Unido –, num vídeo com algumas caras e nomes conhecidos, de Andrew Lloyd Webber a Ms Banks, passando por Joss Stone e Kate Middleton, a Princesa de Gales, ao piano.

Houve ainda espaço para, como tinha acontecido na final do Festival da Canção, em que isso coube a David Fonseca, versões de várias canções nascidas em Liverpool interpretadas por figuras eurovisivas. O italiano Mahmood pegou em Imagine, de John Lennon, a israelita Netta em You Spin Me Round (Like a Record), de Dead or Alive, o islandês Daði Freyr em Whole Again, das Atomic Kitten, e a sueca Cornelia Jakobs em I Turn to You, de Melanie C. Better the Devil You Know, que o Reino Unido levou à Eurovisão em 1993, tendo ficado em segundo lugar, foi interpretada pela voz original, Sonia.

Por fim, Duncan Laurence, vencedor pela Holanda em 2019, cantou You'll Never Walk Alone, de Gerry and the Pacemakers​, com a ajuda de várias outras vozes.