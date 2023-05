Raya, o restaurante da Terramay é biológico e fica numa praia fluvial

O projecto de agricultura regenerativa do Alandroal, que acaba de organizar o evento Soil to Soul, já entrega cabazes na zona de Lisboa.

Deixamos para trás a quinta biológica Terramay, entramos num barco e navegamos pela superfície imperturbável das águas do Alqueva. Contemplamos as encostas e os campos que se estendem para lá delas e quando já estamos habituados ao lento ronronar do barco, avistamos o local onde nos esperam: o restaurante Raya, na praia fluvial de Azenhas d’El Rei, no Alandroal.