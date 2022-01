Terramay, um lugar para pensar o que comemos com vista para o Alqueva

Com uma vertente de produção baseada na agricultura regenerativa e outra de turismo, a Terramay pretende ser um espaço de encontro para todos os que se preocupam com a forma como nos alimentamos e com o futuro do planeta. Anna e David convidam todos a juntar-se à conversa.

Há não muito tempo, o português David e a alemã Anna de Brito viviam na Alemanha e tinham um projecto para resolver um dos grandes problemas dos restaurantes nos dias que correm: os clientes que fazem reservas e não aparecem. Hoje o casal vive no meio do Alentejo com os três filhos, numa herdade com 560 hectares, com vista para o Alqueva, cavalos, porcos, vacas, ovelhas, cabras e uma horta. E o filho mais novo, que já nasceu em Portugal, não conhece outra coisa senão o andar livre pelo campo, brincar com os animais, e apanhar os morangos quando eles ficam vermelhos.