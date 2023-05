P24. Conferência Cidade Azul: dois dias para pensar como enfrentar a crise climática

Durante dois dias, no centro do Porto, vamos debater as cidades e o desafio da sustentabilidade ambiental, num encontro entre cientistas, governantes e cidadãos, que vai ligar cidades dedicadas a garantir o futuro. O objectivo é dar a conhecer o estado da ciência sobre os reptos ambientais que os grandes aglomerados populacionais enfrentam. Neste P24 ouvimos a editora do Azul, Andrea Cunha Freitas.

