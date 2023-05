Febre do Eurofestival na easyJet: esta semana é menos fardas, mais Abba

A companhia aérea é parceira do evento e não faz por menos: os seus trabalhadores em Liverpool andam vestidos à Abba, Conchita ou Olivia Newton-John.

Os passageiros da easyJet que aterrem no aeroporto John Lennon em Liverpool, Inglaterra, durante esta semana, ficarão surpreendidos com as mudanças nas fardas dos tripulantes de cabine da companhia. É que, na cidade que actualmente acolhe o Festival Eurovisão da Canção, os trabalhadores da low cost ​recebem os clientes vestidos à estrelas mundiais como os Abba e Olivia Newton-John, ou outros vencedores como os britânicos Bucks Fizz, a austríaca Conchita Wurst ou a ucraniana Ruslana.

Na base de Liverpool, a easyJet aproveita a febre local (e europeia) que rodeia o festival para promover o seu estatuto de companhia oficial do Eurofestival.

“Não podíamos estar mais orgulhosos por sermos um parceiro nacional deste evento incrível que reúne pessoas de diversas culturas para celebrar a linguagem universal da música”, refere em comunicado o director de serviços de cabine Michael Brown.

Foto dr

A escolha dos trajes foi decidida numa votação em que participaram cerca de dois mil britânicos com idades entre os 18 e 65 anos, explica a companhia.

Dos dez estilos "memoráveis", como se sublinha, destacam-se as cores primárias da banda Bucks Fizz, vencedora pelo Reino Unido em 1981 ( 77% dos votos); o macacão azul brilhante de cetim e camurça da vocalista dos ABBA (73%), vencedores pela Suécia em 1974; e a roupa holográfica da dupla Jedward, representante do Reino Unido em 2012 (46%). No top encontravam-se ainda, por ordem decrescente de votação, Olivia Newton-John (Reino Unido, 1974), 3+2 (Bielorrússia, 2010), Lordi (Finlândia, 2006), Scooch (Reino Unido, 2007), Donatan e Cleo (Polónia, 2014), Conchita Wurst (Áustria, 2014), Ruslana (Ucrânia, 2004).

Foto dr

Uma conclusão curiosa do inquérito da easyJet: os dados da votação demonstram, segundo refere a empresa, que o evento “é uma fonte de inspiração” para a escolha dos destinos de férias. Um em cada três inquiridos admitiu já ter reservado um voo "depois de assistir a uma actuação", ou com "base na pontuação de um país da competição".

A 67.ª edição do Eurofestival está a decorrer em Liverpool até sábado à noite: depois da primeira semifinal, em que Portugal passou à final (Ai, coração - por Mimicat), o certame prossegue com segunda semifinal e a grande gala em que será eleito o vencedor.

Foto dr

No comunicado, a empresa destaca ainda que, no âmbito do festival, lançou uma promoção que abrange 40 mil bilhetes em viagens de e para Portugal: reservas até 15 de Maio, viagens de 1 de Outubro a 31 de Dezembro, promessa de um desconto "até 20%".