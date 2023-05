Eurovisão: Mimicat vai à final

É oficial: Mimicat vai à final da Eurovisão com a sua Ai Coração. A primeira semifinal da 67.ª edição do festival, que marca o arranque da competição, decorreu esta terça-feira à noite, a partir da Liverpool Arena, em Liverpool Inglaterra. Mimicat, ou Marisa Mena, vai cantar na final de sábado. A cerimónia, conduzida pelas britânicas Alesha Dixon, da girl band do início dos anos 2000 Mis-Teeq, e Hannah Waddingham, de Ted Lasso, bem como a ucraniana Julia Sanina, vocalista da banda The Hardkiss, que abriu a noite, apurou também nove outras canções para se ouvirem em Liverpool na final. São elas as da Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, República Checa, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega. Ainda se conheceram excertos das canções de França, Alemanha e Itália, parte dos "grandes cinco" da Eurovisão, automaticamente apurados para a final, que puderam votar nesta etapa.