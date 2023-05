Évora celebra Dia Nacional dos Cientistas com investigadores pela cidade

Centro Ciência Viva de Estremoz tem uma agenda de actividades para dia 16 de Maio, contando com a presença da ministra Elvira Fortunato no encerramento de um ciclo de conferências.

A cidade de Évora vai estar em destaque nas celebrações do Dia Nacional dos Cientistas, a 16 de Maio, com o ciclo de conferências “Caminhos do Conhecimento”​ e actividades em diversos locais da cidade alentejana.

“O evento mais importante no âmbito do Dia Nacional dos Cientistas vai decorrer este ano em Évora”, afirmou esta terça-feira o coordenador científico do Centro Ciência Viva de Estremoz, Rui Dias.

Segundo o Centro Ciência Viva​ de Estremoz, no distrito de Évora, que organiza o evento, o ciclo de conferências “Caminhos do Conhecimento”, em homenagem a Mariano Gago, vai decorrer no Palácio de D. Manuel, a partir das 14h, e no encerramento está prevista a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

No mesmo dia, por toda a cidade, investigadoras e investigadores vão levar a ciência às escolas, às ruas e aos jardins. O ciclo de conferências, com destaque para a participação do cientista Mark Maslin, da Universidade College de Londres (Reino Unido), conta também com a intervenção de vários cientistas portugueses.

A iniciativa inclui intervenções sobre “Grande História... Grandes Momentos... Que Rupturas”, “Descontinuidades do Conhecimento: Da Evolução Tecnológica à Evolução do Planeta”, “A Adaptação a Um Planeta em Mudança”, “Ciência, Educação e Conhecimento”, “Como Chegámos Até Aqui?”, “A Diversidade de Interpretar e Descrever o Mundo Que Nos Rodeia” e “Os Cientistas e a Cultura Científica em Portugal, Passado, Presente e Futuro”.

Actividades nas escolas da cidade, turismo científico em Évora, a Universidade de Évora com laboratórios de portas abertas aos jovens do ensino secundário da cidade, numa acção de ciência participativa e actividades no jardim do Palácio de D. Manuel são outras iniciativas a realizar no dia 16.

Segundo a organização, o Dia Nacional dos Cientistas, que se celebra em todos os centros de Ciência Viva e museus de Ciência do país, pretende homenagear “as mulheres e os homens que se dedicam à ciência e contribuem com o seu trabalho para o progresso social assente na curiosidade, na criatividade, no pensamento crítico e no envolvimento de todos os cidadãos”.

Nesta data, todos os Centros de Ciência Viva no país têm entrada livre. O Dia Nacional dos Cientistas foi instituído pela Assembleia da República em 2016, em homenagem ao antigo ministro da Ciência José Mariano Gago, que morreu em 2015, tendo sido assinalado pela primeira vez em 2017. A celebração coincide com a data de nascimento do professor e cientista.