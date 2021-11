A Ciência Viva faz 25 anos e está a comemorar com novidades

A ligação de João Nunes com a Ciência Viva é tão longa quanto a própria idade desta agência portuguesa de cultura científica. Em 1996, quando a agência surgiu, também o actual presidente do projecto BLC3 inaugurava o clube de aquariofilia na Escola Secundária de Oliveira do Hospital. “Replicámos ecossistemas bióticos e abióticos tanto da região como de outras regiões do mundo. Permitia a interacção entre pessoas e problemas”, relembra sobre o clube fundado com uns colegas e o professor José Carlos Santos. Este grupo ainda existe e é um clube Ciência Viva.