Messi na Arábia Saudita? “Negócio fechado”, avança AFP

Depois de uma viagem ao Médio Oriente e consequente pedido de desculpas aos adeptos do Paris Saint-Germain, parece mesmo que está tudo preparado para Lionel Messi rumar ao futebol saudita. A agência France-Presse (AFP) dá já conta de um “negócio fechado” entre o astro argentino e um clube do campeonato saudita. Os números do contrato, pelas palavras usadas pela fonte citada pela agência, prometem não deixar ninguém indiferente.

A notícia da AFP não especifica o clube que terá chegado a acordo com o actual campeão do Mundo, mas tudo indica que será o Al Hilal, emblema que tinha formalizado nos últimos dias uma proposta com vista à transferência de Messi. O contrato será “excepcional” e “gigante”, estando apenas, de acordo com a notícia da agência internacional, preso por “pequenos detalhes”.

Pintemos então o retrato da situação actual em Paris: Messi não está contente no PSG, os adeptos não estão contentes com o argentino – com deslocações à casa do jogador para o insultar – e a mais recente viagem à Arábia Saudita sem autorização do clube parece ter sido a “gota de água”. O jogador é embaixador do turismo ao reino do Médio Oriente e terá sido nessa condição que viajou. Esqueceu-se, contudo, de pedir autorização ao clube parisiense para se ausentar da França.

Incomodada pelas acções do argentino, a direcção do PSG aplicou um castigo a Messi. Para colocar água na fervura, o jogador gravou um pedido de desculpas público ao clube e aos adeptos, alegando ter pensado que estaria num dia de folga e que a viagem, marcada antecipadamente, não podia ser cancelada — o argentino é embaixador do turismo do país.

Uma vez na Arábia Saudita, cresceram os rumores de uma possível mudança para o país do Médio Oriente, à semelhança do que aconteceu com Cristiano Ronaldo no início do ano. O português saiu do Manchester United para o Al Nassr, clube de Riad, capital da Arábia Saudita. Após divergências com treinador e direcção nos “red devils”, Ronaldo assinou um contrato válido até Junho de 2025 com os sauditas. De acordo com a informação divulgada pela imprensa desportiva, os valores rondam os 400 milhões de euros, tornando o português o atleta mais bem pago do mundo.

Na notícia da AFP sobre Messi, a fonte ouvida diz que as negociações com o argentino não foram tão complicadas quanto as vividas com Ronaldo. “Agora sabemos a ‘receita’ para contratar jogadores de classe mundial”, afirma, com a indicação de que estas transferências foram financiadas por um fundo de investimento público.