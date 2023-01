Cristiano Ronaldo está na Arábia Saudita para “dar uma nova visão do país”

Cristiano Ronaldo foi nesta terça-feira apresentado aos adeptos do Al-Nassr, clube saudita pelo qual se comprometeu por duas épocas e meia. No Mrsool Park, estádio em Riade com capacidade para 30 mil espectadores e que não esteve cheio, o ex-jogador do Manchester United disse que o “trabalho” na Europa “está feito” e que rejeito propostas de clubes europeus, brasileiros, norte-americanos, australianos e portugueses.

“Este é um novo desafio e sinto-me orgulho. A minha família está muito satisfeita e fomos bem recebidos. É uma grande oportunidade. É uma oportunidade para ajudar. Quero dar uma nova visão do país”, começou por referir o futebolista.

Cristiano Ronaldo garantiu que teve "muitas oportunidades na Europa", onde o seu "trabalho está feito",​ e ofertas de clubes "no Brasil, na Austrália, Estados Unidos, até em Portugal". "Vários clubes tentaram, mas dei a palavra ao clube, não só para desenvolver o clube e o país. Sei o que quero e o que não quero. É uma boa oportunidade para ajudar a melhorar tantas coisas. Até do ponto de vista das mulheres. Muitas pessoas não sabem, mas o Al Nassr tem uma equipa feminina", acrescentou.

“Orgulhoso por ter tomado esta decisão grande na vida”, Ronaldo diz-se “feliz por ter esta oportunidade” onde pretende ajudar “a desenvolver o futebol e as próximas gerações”. "Vim para ganhar, para jogar, desfrutar, ser parte do sucesso e da cultura do país. Sou um jogador único, bati todos os recordes, é uma boa oportunidade, este contrato é único mas eu sou um jogador único, por isso é normal.”

Não estando “preocupado com o que dizem”, o avançado diz saber que a liga saudita “é competitiva” e, se “o treinador quiser”, está “pronto para desfrutar" e começar já a jogar, uma vez que este “não é o fim de carreira”, assegurou.

Embora não tenham sido revelados os números oficiais, Cristiano Ronaldo deverá receber 200 milhões de euros por época até 2025 entre salário, direitos de imagem e acordos comerciais. Segundo o jornal “Marca”, a transferência para a Arábia Saudita foi intermediada por Ricardo Regufe, o personal manager do jogador que esteve sempre próximo de Ronaldo na cerimónia, que irá receber 30 milhões de euros de comissão.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo ruma ao futebol da Arábia Saudita após ter rescindido contrato em Novembro com Manchester United, clube que representou em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem entre 2003 e 2009. Antes, jogou ainda no Sporting, Real Madrid e Juventus.

Orientado pelo técnico francês Rudi Garcia, o Al-Nassr tem no seu plantel o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), e ocupa o primeiro lugar do campeonato saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.

A Arábia Saudita é, segundo o Conselho dos Direitos Humanos na Organização das Nações Unidas (ONU), um dos cinco países no mundo que mais infringe a protecção dos direitos humanos.

Numa lista liderada pela Coreia do Norte, é referido no relatório da ONU que na Arábia Saudita “os abusos dos direitos humanos estão descontrolados e incluem torturas, detenções arbitrárias e execuções”.