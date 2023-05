Lionel Messi suspenso pelo PSG

Lionel Messi foi suspenso pelo PSG durante 15 dias, depois de uma viagem à Arábia Saudita feita sem a autorização do clube gaulês.

Segundo veicula imprensa francesa como o L'Équipe e a RMC, a suspensão é válida por duas semanas e pressupõe que o jogador não pode jogar, não pode treinar e não lhe será pago o salário correspondente a esta quinzena.

O PSG não gostou da decisão de Messi, à revelia do clube, até pelo contexto em que aconteceu: o argentino viajou depois da derrota frente ao Lorient no último fim-de-semana e faltou, dessa forma, ao treino de segunda-feira.

Assim, Messi falhará os jogos do PSG frente ao Troyes e Ajaccio, ambos para a Liga francesa.

Esta suspensão surge numa fase em que o futuro do jogador continua em aberto e a relação com os adeptos do clube não é a melhor. Messi já foi assobiado pelos adeptos do PSG e está a ter, agora, problemas com a direcção do clube. E o prolongar do casamento entre o argentino e os gauleses é, por maioria de razão, cada vez mais improvável no próximo Verão.