Energias alternativas representam 47% das novas matrículas até Abril

No mês de Abril foram matriculadas 18.725 novas viaturas em Portugal, das quais 16.107 (88%) são ligeiros de passageiros. A Peugeot continua a ser a marca dominante, em termos de vendas totais em termos acumulados (ligeiros de passageiros e de mercadorias), mas em Abril cedeu a liderança mensal à Dacia (pertencente ao grupo Renault), que matriculou mais 33 viaturas que a marca principal do grupo Stellantis.

Em termos mensais, há a destacar um aumento de 25,1% nas novas matrículas, face a Abril de 2022. No entanto, as mais de 18 mil viaturas registadas em Abril ficam 26,1% aquém do volume de vendas de Abril de 2019, mostrando que, apesar de uma recuperação, o mercado nacional continua longe dos valores pré-pandemia.

Outro destaque a fazer diz respeito às motorizações preferidas pelos consumidores. Dividindo-as por gasolina, gasóleo e energias alternativas, os dados da ACAP, revelados nesta terça-feira, mostram que 47% das novas matrículas desde o início do ano, e até Abril, são carros movidos a "energias alternativas"

Entram nesta categoria os eléctricos (15,2% das vendas), os híbridos plug-in (10,8%) e os híbridos convencionais não recarregáveis por tomada (16,5%), mas também os que a ACAP reúne na categoria "outros" (como os híbridos não eléctricos, com GPL, GNL ou GNC, que representam 4,5% das novas matrículas).

Portugal alinha-se assim com as preferências na Europa, onde 48,1% das novas matrículas dizem respeito a carros movidos a energias alternativas, de acordo com os dados do primeiro trimestre reportados pela ACEA, que representa os fabricantes na Europa.

Entre as marcas que venderam mais de mil novas unidades nos primeiros quatro meses de 2023, a Tesla é a que mais cresce. Apresenta uma taxa de variação homóloga de 327% face ao ano passado, para 2379 unidades vendidas.

Em termos globais, o principal mercado nacional, o dos ligeiros de passageiros, registou 68.298 novas unidades entre Janeiro e Abril, um aumento de 44,2% face ao mesmo período de 2022, mas uma variação negativa de 15,5% face ao mesmo período de 2019.

A popularidade dos veículos eléctricos em Portugal continua em crescendo, apesar de serem ainda uma pequena parcela das compras totais. Em Abril, foram matriculados 2243 veículos 100% eléctricos, elevando para 11.431 o total em quatro meses – mais do que em todo o ano de 2022. E isto sem o apoio do Estado, que continua sem abrir as candidaturas ao incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões.

Tal como o PÚBLICO noticiou, a 24 de Abril, os interessados aguardam pela publicação do despacho do ministro do Ambiente que, em 2023, está mais atrasado do que é costume. Nesse mesmo dia, após a publicação dessa notícia, o Fundo Ambiental divulgou uma nota de informação adiantando que o orçamento para apoios se mantém nos dez milhões de euros, tal como em 2022. Mas enquanto não houver despacho, o concurso continua fechado.

Contudo, o combustível preferido dos consumidores é ainda a gasolina, com 38,8% de quota de mercado nos ligeiros de passageiros no período entre Janeiro e Abril deste ano.

O gasóleo, por seu lado, mantém-se na curva descendente. O outrora combustível preferido em Portugal representa 14,2% das matrículas novas deste ano naquele mercado dos ligeiros de passageiros. Claro que, depois, é líder no mercado dos ligeiros comerciais (90% das vendas até Março) e dos pesados de mercadorias (99,2% das vendas até Março) ou de passageiros (94,3% das vendas).