Apoio do Estado à compra de eléctricos em 2023 continua parado

A compra de carros com emissões de CO2 mais baixas continua a bater recordes, mas o incentivo à sua compra continua sem abrir as candidaturas. Em 2022, houve 10 milhões de euros para distribuir.

Abril caminha para o fim e o apoio à compra de veículos eléctricos está parado. A compra de carros com emissões de CO2 mais baixas ou nulas, como os 100% eléctricos (BEV) e os híbridos plug-in (PHEV), segue de vento em popa em Portugal, tendo batido um novo recorde em Março. Mas em 2023 ainda ninguém recebeu qualquer apoio, porque as candidaturas ao incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões continuam encerradas. O PÚBLICO pediu esclarecimentos ao Ministério do Ambiente, que tutela a entidade que paga estes incentivos (o Fundo Ambiental), mas ficou sem respostas.