Uma noite no Maxime: provocação, degustação e espectáculo, do restaurante ao hotel

Ao entrarmos no Maxime, é fácil esquecermos que estamos num lugar histórico da cidade de Lisboa. Mas o certo é que, entre traços de modernidade, está sempre presente um espírito com muitas décadas. Basta entrar no restaurante-bar para darmos por nós cercados por luzes néon de tonalidades roxas e encarnadas, em jeito de embalo ambiental para um jantar-espectáculo único na cidade. Até porque, tanto no restaurante-bar como no hotel que se ergueu a partir da sua história, toda a experiência é tematizada e construída de forma a homenagear o seu passado como o coração do cabaret de Lisboa.

Enquanto a história do Maxime como cabaret remonta a um velho Maxim's dos inícios do séc. XX, com o Maxim Dancing a surgir depois em 1949, a parte hoteleira é muito mais recente, tendo o hotel homónimo sido inaugurado em 2018. O Maxime versão hotel é dividido em andares temáticos e cada quarto tem muito que mostrar (e contar). Como se vê, na cama, no palco, à mesa, mantém-se vivas, com alguns twists e modernizações, as memórias.

E, claro, a irreverência, um dos ingredientes dos espectáculos de cabaret renovados, em que todos os pormenores, dizem-nos, foram pensados para estimular a audiência. Das cores vibrantes que preenchem o palco (ou até os pratos), às performances que variam entre o clássico e o provocador. Na agenda dos espectáculos, há drag shows, mas também cabaret, burlesco e circo (na agenda: noites com Yolanda, Miss Cherry On Fire ou ​Mizz Kat Tigerfell, e companhia; em Junho há stand up comedy),

Foto Maxime Hotel FRANCISCO ROMãO PEREIRA

Foto Maxime Hotel FRANCISCO ROMãO PEREIRA

No cabaret, the show must go on

Na noite que aqui passámos, o palco (e toda a sala) eram para o grupo Voix de Ville. Jaya Girão, fundadora do grupo, descreve este projecto artístico como multidisciplinar, tendo como base "a aceitação e a diversidade". Conhecida no mundo artístico por Vanity Redfire, a artista assume como objectivo de vida a promoção pela autenticidade no mundo do espectáculo. Entre sorrisos, confessa que “isto não é um trabalho, é uma vocação. Eu não faço, eu sou”.

Nota-se-lhe o entusiasmo na voz poderosa herdada do pai e avó, que, conta, também partilhavam o dom da música. A cantora Vanity cativou o restaurante, e por minutos, foi notório que tudo parou no restaurante, até os talheres, e só havia olhos e ouvidos para ouvi-la a cantar apaixonadamente a mítica Purple rain de Prince. Este foi apenas um dos sabores que Redfire preparou para o serão, com outros clássicos no seu arsenal a marcarem presença: entre eles, uma das mais icónicas músicas do cabaret, Maybe this time (aliás, precisamente cantada por Liza Minelli no clássico filme Cabaret, de 1972).

Foto Noite de jantar-espectáculo: é o Maxime Cabaret Show FRANCISCO ROMãO PEREIRA

As cabeças-de-cartaz da noite, Naomy e Alejandro Beauty, uma dupla de drag queens e membros deste grupo, acreditam que ter casas como o Maxime, com toda a sua história, a validarem a sua arte, é importante. Apesar de ainda sentirem que "Portugal ainda tem de evoluir muito". Salientam ainda que o facto de o Maxime valorizar talentos LGBTQ+, e outras identidades e comunidades que sempre estiveram presentes na cena do cabaret, ajuda na mudança cultural e social. Acima de tudo, sublinha-se, o esforço torna estas facetas artísticas acessíveis ao público.

A dupla, que já tinha marcado presença em programas como o Got Talent, criou uma experiência variada. Desde referências a Mean Girls a toques humoristas clássicos do drag, até momentos mais suaves e nascidos da educação clássica de danças de salão que o casal teve. Pelo meio, até entra um fado que une duas divas: "Gente da minha terra", cantado por Mariza e com poema escrito por Amália.

Foto O espectáculos drag integram uma agenda irreverente, que propõem outros shows com outras estrelas FRANCISCO ROMAO PEREIRA

O show de talentos não fica por aqui e, entre referências do cabaret espanhol, americano, e português, os Voix de Ville, no espectáculo que assistimos, fizeram subir ao palco Margret Fraulein, que conduziu a noite com humor, um forte sotaque alemão e muita interacção com o público (avisa-se já que sentar mais atrás não vai "salvar" ninguém mais tímido); Lilly Lounge, que ressuscitou Josephine Baker; Mizz Kat Tigerfell, que incorporou elementos orientais e rock’n’roll nas suas actuações; da dança do ventre, à entrada, ao Do I Wanna Know, dos Artic Monkeys, à sobremesa. Actualmente, a agenda da casa tem, pelo grupo, o Cabaret L'Ópera ("cabaret, ópera e rock extravaganza")

O espectáculo na mesa

A experiência não ficaria completa sem o lado gastronómico. E, num ambiente imersivo, o jantar, sob o comando do chef Flávio Santos, interliga-se com o espectáculo, tornando-se um só. Este jantar-espectáculo tem como primeiro estímulo o suave sabor a mel e o intenso sabor a queijo de cabra.

Foto Maxime Cabaret Show FRANCISCO ROMAO PEREIRA

Foto Jantar-espectáculo no Maxime FRANCISCO ROMAO PEREIRA

Nos pratos principais, podemos saborear uma tenra corvina acompanhada por um cremoso de milho e berbigão, alface-do-mar e coentros; e um saboroso vol-au-vent de pato com cogumelos do bosque, foie-gras, laranja com especiarias e espargos verdes. Nas sobremesas, a sedutora mousse de chocolate com framboesas, como se nos estivesse a adoçar a boca para a última actuação. Pelo menu também há alternativas vegetarianas, casos de um gnocchi com molho de tomate e um vol-au-vent sem carne.

Porque "o espectáculo nunca acaba", como garante Vanity Redfire no site do Maxime, subir para um dos quartos temáticos é uma boa opção confortável para quem quer ter uma experiência completa Maxime. Com uma cama king size, a decoração corresponde à temática do andar, não faltando confortos extra como colunas de som e máquina de café. Pela manhã, o pequeno-almoço está à disposição.

Começamos no andar do Burlesque, representante de uma das facetas glamourosas fortemente associadas ao cabaret; o seguinte está ligado à sua vertente "fetichista e voyeurista", nas palavras da directora do hotel, Lúcia Marques, o Bondage; continuamos a subir para o Dressing Room, onde vemos o seu "romantismo e ousadia representados"; uma vez que o espectáculo vai para além do palco e dos camarins; o próximo andar é o Bar, que remete aos elementos da vida nocturna; e, por fim, o Stage, que ilustra a teatralidade do cabaret

FRANCISCO ROMãO PEREIRA FRANCISCO ROMAO PEREIRA FRANCISCO ROMAO PEREIRA FRANCISCO ROMãO PEREIRA Fotogaleria FRANCISCO ROMãO PEREIRA

O cabaret da história

Espaço vivo de uma certa cultura que escolhe manter viva a memória da sua fundação como clube nocturno no pós-II Guerra Mundial, o Maxime cresceu e adaptou-se com o avançar dos anos. A popularidade e pujança mantiveram-se por muitos anos, mas acabaria por passar pela decadência após os anos de 1960, mas, com alguns saltos na história, teria até direito a um outro renascimento, na primeira década deste século, graças a Manuel João Vieira e companhia – esta segunda vida do cabaret chegaria ao fim em 2011 e em diferendo legal com a empresa gestora do edifício.

Foto Maxime Cabaret Show FRANCISCO ROMãO PEREIRA

Maxime Praça da Alegria, 58

1250-004 Lisboa Reservas restaurante: tel.: 218 716 600; Site

Horários: quarta a sábado 17h-23h; bar de domingo a terça 16h-23h30 e quarta a Sábado 17h-00h30; Boudoir garden bar domingo a terça 16h-22h e de quarta a sábado 17h-22h.

Preços: Espetáculo Maxime Cabaret Show 75€ com jantar; outros espectáculos e formatos têm outros valores, poderá consultar a agenda aqui;

Hotel: estada varia entre os 80 e os 120 euros por noite; Tel. reservas: 213 199 150; Site

Já quanto à reinvenção mais recente, quando surgiu o desafio de adaptar o espaço aos novos tempos, diz-nos a directora, Lúcia Marques, foi importante não recriar simplesmente o passado. "Não é nossa pretensão equipararmo-nos a este, mas sim preservar a identidade". As noites de animação, jantar-espectáculo e hotel são um reflexo desta aposta. Porque, claro, o espectáculo não pode parar. Nem o Maxime.

A experiência no Maxime foi efectuada a convite do restaurante-bar e hotel