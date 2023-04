Morreu Jerry Springer, o “insubstituível” apresentador da TV americana

O apresentador de televisão norte-americano Jerry Springer morreu esta quinta-feira, aos 79 anos, na sua casa em Chicago.

Conhecido por ter protagonizado o The Jerry Springer Show durante quase 30 anos, Springer foi também mayor de Cincinnati e conselheiro de campanha política de Robert F. Kennedy.

Em comunicado citado pela BBC, o porta-voz da família, Jene Galvin, descreveu o apresentador como "insubstituível". "A capacidade de Jerry de se conectar com pessoas esteve no centro do seu sucesso em tudo o que tentou fazer, fosse política, televisão ou simplesmente brincar com pessoas na rua", acrescentou.

The Jerry Springer Show, que o apresentador considerava "entretenimento escapista", estreou-se em Setembro de 1991 e só terminou em 2018, quase cinco mil episódios depois. O programa tornou-se central na televisão norte-americana, tendo chegado a conseguir mais audiências do que o Oprah Winfrey's Show, escreve a Fox 5 Atlanta. Apesar do sucesso, o programa não era (de todo) unânime, tendo sido considerado pela TV Guide, em 2002, o pior programa de televisão de sempre.

Em 2015, Springer começou um podcast homónimo e entre 2019 e 2022 apresentou o programa Judge Jerry.

Gerald "Jerry" Norm Springer nasceu a 13 de Fevereiro de 1944, numa estação de metro em Londres, que estava a ser usada como abrigo durante a Segunda Guerra Mundial. Os pais, judeus alemães, tinham fugido para a Inglaterra durante o Holocausto. Com cinco anos, Jerry e a família mudaram-se para Nova Iorque.

O apresentador estudou Ciência Política na Universidade de Tulane, no estado do Louisiana e licenciou-se em Direito na Universidade do Noroeste, no Illinois.

Entre 1973 e 1994 foi casado com Micki Velton, com quem teve uma filha, Katie Springer.