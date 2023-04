Processo de Harry contra Murdoch revela pagamento secreto ao príncipe William

O príncipe William recebeu uma "soma muito elevada" do grupo de jornais de Rupert Murdoch para resolver as queixas de pirataria telefónica, revelam documentos judiciais apresentados na terça-feira pela equipa jurídica do seu irmão mais novo, o príncipe Harry.

O duque de Sussex está a processar o News Group Newspapers (NGN) de Murdoch no Tribunal Superior de Londres por actos ilícitos — incluindo a pirataria dos seus voice mails — que, alega, terem sido cometidos em nome dos tablóides The Sun e News of the World, entretanto extintos, de 1994 a 2016. A audiência desta semana destina-se a determinar se o caso deve ir a julgamento.

Nos documentos apresentados ao tribunal, a equipa jurídica de Harry alega que houve um pagamento secreto da empresa de Murdoch a William. O documento não revela o montante, nem os pormenores do que William alegou ter acontecido, mas diz que a NGN tinha chegado a acordo com o príncipe "por uma soma muito grande de dinheiro em 2020".

A notícia do pagamento a William veio à tona depois de a Fox News, de Murdoch, concordar em pagar 787,5 milhões de dólares (716 milhões de euros) à Dominion Voting Systems, depois de ter chegado a acordo com a empresa.

Harry alegou que o pagamento ao seu irmão mais velho fazia parte de um acordo secreto entre a NGN e o Palácio de Buckingham para não apresentar mais nenhuma acção legal contra os jornais de Murdoch até que outros litígios pendentes relativos a escutas telefónicas fossem resolvidos. A NGN nega que tenha havido um acordo secreto.

O Palácio de Kensington, em nome do príncipe William, e o Palácio de Buckingham, em nome do rei Carlos III, não quiseram comentar. Não é claro se Harry está a falar com o irmão ou com o pai. No seu livro de memórias Na Sombra, o duque revela que uma das principais áreas de discórdia foi a sua percepção da falta de acção do palácio face às histórias negativas que vinham nos tablóides.

Harry diz que o acordo foi feito porque o palácio queria evitar que os membros da família real tivessem de testemunhar em tribunal. No seu depoimento, Harry justificou que a realeza queria evitar contar "detalhes específicos de mensagens de voz privadas e altamente sensíveis" em tribunal, e referiu-se à "conversa telefónica íntima que teve lugar entre o pai e a madrasta em 1989, quando ele ainda era casado com a mãe".

Pensa-se que o duque se referia à história que ficou conhecida por "Tampongate" do Sun, publicada em 1993, depois de o jornal ter obtido uma gravação telefónica de 1989 de uma conversa íntima entre o então príncipe Carlos e Camila. Então, Carlos e Diana já estavam separados e o príncipe conversa ao telefone com Camila. "Devia viver dentro das tuas calças. Tudo seria mais fácil”, diz ele. Camila ri-se. “Vais-te transformar num par de cuecas?” Riem-se e Carlos declara: “Ou, Deus me livre, num Tampax. Que sorte seria a minha!”

Harry também disse que, em 2017, decidiu pedir desculpas a Murdoch e que, então, a avó, Isabel II, e o irmão apoiaram a iniciativa. William foi "muito compreensivo e apoiante e concordou que precisávamos de o fazer" e "sugeriu que eu pedisse autorização à 'avózinha'", contou Harry, acrescentando que falou com a monarcapouco tempo depois e disse-lhe algo do género: 'Estás contente por eu avançar com isto, tenho a tua autorização?" E ela disse: 'Sim'".

No entanto, afirma que os seus esforços foram contrariados pelo pessoal do seu pai, como parte de uma "estratégia a longo prazo para manter os meios de comunicação social, incluindo a NGN, do lado de fora, a fim de facilitar o caminho para a minha madrasta e o meu pai serem aceites pelo público britânico como rainha consorte e rei, respectivamente".

A NGN já pagou somas avultadas depois de jornalistas da sua publicação News of the World terem sido presos por pirataria telefónica. A empresa pretende que o processo de Harry seja arquivado porque o príncipe esperou demasiado tempo para apresentar a acção. A defesa de Harry argumenta que a razão do atraso foi o acordo secreto entre o palácio e a empresa de Murdoch.

"É importante ter em conta que, em resposta a esta tentativa da NGN de impedir que as suas reivindicações fossem a julgamento, o requerente teve de tornar públicos os pormenores deste acordo secreto, bem como o facto de o seu irmão, Sua Alteza Real, o príncipe William, ter recentemente resolvido a sua reivindicação contra a NGN nos bastidores", dizem os documentos do tribunal.

Harry está envolvido em várias batalhas legais com grupos de media britânicos. No mês passado, apanhou a imprensa desprevenida quando apareceu em pessoa para o seu processo contra o editor do Daily Mail. Está também previsto que preste depoimento num processo contra a editora do Daily Mirror e do Sunday Mirror por alegações de abuso telefónico. Este processo deverá ter início alguns dias após a coroação do pai, a 6 de Maio.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong