Meghan critica imprensa britânica por recordar cartas enviadas a Carlos

Um jornal britânico alega que a duquesa de Sussex não sentiu ter recebido uma resposta satisfatória às suas preocupações relacionadas com a existência de racismo no seio da família real.

Meghan Markle, a mulher do príncipe Harry, criticou os meios de comunicação britânicos, neste sábado, por notícias que alegam que as cartas trocadas com o rei Carlos foram a causa da sua decisão de não comparecer na sua coroação.

O Daily Telegraph noticiou que Meghan tinha escrito ao agora rei para expressar as suas preocupações sobre o preconceito inconsciente na família real. A carta terá sido enviada após os seus comentários de 2021, numa entrevista com Oprah Winfrey, de que a família tinha levantado preocupações sobre o quão escura seria a pele do seu filho.

O jornal alega que a duquesa de Sussex considerou não ter recebido uma resposta satisfatória às suas preocupações.

“A duquesa de Sussex está a tratar da sua vida no presente, não pensando na correspondência de há dois anos relacionada com conversas de há quatro anos”, esclareceu um porta-voz de Meghan, vincando que “qualquer sugestão em contrário é falsa e francamente ridícula”. E deixou um conselho: “Exortamos os tablóides e os vários correspondentes reais a parar com o esgotante circo que estão a criar.”

No próximo mês, o príncipe Harry irá assistir à coroação sem Meghan, que permanecerá na Califórnia com os dois filhos pequenos do casal, sendo que o mais velho, Archie, faz 4 anos no mesmo dia.

Harry e Meghan renunciaram às suas obrigações reais em Março de 2020, dizendo que pretendiam, com isso, manter-se longe do assédio dos meios de comunicação social.