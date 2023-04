Sob a batuta de Vítor Matos, no lisboeta Black Pavilion a comida é “descontraída”

Com estrela Michelin no Antiqvvm, e as mãos no Blind do hotel Torel Palace Porto, Vítor Matos chegou a Lisboa como chef consultor do restaurante alfacinha do mesmo grupo hoteleiro.

A vista da esplanada do Hotel Torel Palace Lisboa convida a beber um cocktail ou mesmo uma cerveja fresca, mas a proposta é para almoçar e conhecer o Black Pavilion, o restaurante com consultoria do chef Vítor Matos, que é residente no restaurante Blind, do hotel do mesmo grupo no Porto, e que conquistou uma estrela Michelin para o Antiqvvm, também no Porto. Para Lisboa, como chef residente, Vítor Matos escolheu Francisco Quintas.

Com 24 anos e natural de Coimbra, Francisco Quintas começou a trabalhar aos 17 anos e passou por algumas cozinhas distinguidas com estrelas Michelin em França, Bélgica, Reino Unido ou Países Baixos. Tímido, sem olhar para a mesa ocupada por jornalistas, Quintas vai debitando o seu currículo com a mesma rapidez com que Tim, dos Xutos&Pontapés canta: "Eu cá sou bom, sou muito bom. Eu cá sou bom, sou muito bom, sou sempre a abrir!" De volta ao país, integrou a equipa da Casa da Calçada, em Amarante, e aceitou o convite de Vítor Matos para descer até Lisboa, termina num fôlego.

Passadas as razões por que Vítor Matos confiou no seu trabalho, o jovem cozinheiro explica o que podem os clientes esperar deste espaço que parece um jardim de Inverno, elegantemente decorado em tons de preto e branco, com chancela da designer de interiores Isabel Sá Nogueira; e onde toda a louça é branca, bordada com um fino risco negro. Quintas aponta que este é um "projecto único", onde a comida é "descontraída, de conforto, de partilha, simples e com sabores muito claros", enumera.

Foto Os chefs Francisco Quintas, residente no Black Pavilion, e Vítor Matos, consultor do projecto Carlos Vieira

Assim, para começar, chega à mesa o couvert: pão (3,50€), de fermentação lenta de uma padaria vizinha — porque não vale a pena fazer, quando alguém faz melhor, justifica o chef —, pasta de sardinha (3,50€), pasta de tomate seco e queijo fresco (3,50). Para entradas, Francisco Quintas escolheu Tosta de Sapateira e Guacamole (19€) e um Tártaro de Novilho e Trufa (21€), acompanhado de pão torrado com manteiga.

Para acompanhar um espumante da Quinta da Vacaria, seguido de um vinho branco da mesma casa para o prato de peixe. O chef escolheu o Arroz de Tamboril e Camarão (25,50€). A única carne que está no menu é o lombo — o cliente pode escolher o de 125g (20€) ou de 200g (29€), acompanhado de batata frita caseira —, a escolha continua com os molhos (5€/cada) que podem ser de pimentas, mostarda antiga, cervejeiro e morilles. Há ainda vários acompanhamentos: Migas de Couve, Feijão e Broa de Milho (7€), Cremoso de Batata Trufada (9€), Esparregado de Grelos (6€), Ovo Estrelado (2,50€) e Legumes Mediterrâneos (5€). Para acompanhar um tinto reserva da Quinta da Vacaria.

Francisco Quintas, que entretanto apresenta o seu sous chef João Matos, o seu "braço direito e braço esquerdo", que chega à sala para explicar alguns dos segredos da confecção, reforça que os pratos são de partilha, que imagina casais, famílias e amigos reunidos à mesa. Por exemplo, um tártaro pode ser dividido por dois convivas, bem como o arroz de tamboril. E há pelo menos uma sobremesa que não só se destaca pela diferença e sabor, como deve ser partilhada, o Brioche no Tacho e Baunilha (9,50€).

Tosta de Sapateira e Guacamole CARLOS VIEIRA Arroz de Tamboril e Camarão CARLOS VIEIRA Fotogaleria Tosta de Sapateira e Guacamole CARLOS VIEIRA

A massa do brioche leva quatro horas a fermentar, explica João Matos, chega num tachinho preto e a bola de gelado de baunilha vem à parte, o que permite um equilíbrio de sabores e texturas. Outra das sugestões é o Leite de Creme e Azeite de Baunilha (9,50€), um leite de creme onde os sabores cítricos sobressaem, com citronela, limão e huacatay (menta peruana). A frescura que se faz sentir é reforçada por uma bola de gelado de maracujá. Um Porto Tawny dez anos, também da Quinta da Vacaria, é a opção escolhida para fechar.

O chef regressa à sala para ouvir as reacções, todas positivas. Fica satisfeito e conclui: "Procuramos a perfeição, sempre."

Muitas novidades até ao final do ano O Hotel Torel Palace Lisboa que é resultado de dois palacetes oitocentistas está a crescer. As obras fazem-se sentir mesmo ao lado do terraço do jardim de Inverno que deu lugar ao novo restaurante Black Pavilion, onde o edifício está a ser remodelado com mais quartos. Depois do Black Pavilion, onde além do menu de almoço e jantar, pode também pedir o menu de snacks — que começa nos 6€ para o creme de legumes ou a selecção de frutas, e termina nos 25,50€ para uma tosta de bresaola e trufa — que funciona ao longo de todo o dia. No futuro existirão dois bares, um junto à piscina que ainda está a ser construída, e, proximamente, abrirá um novo espaço de restauração, o Two Monkeys, onde será apresentada uma cozinha mais exclusiva, num menu de degustação, servido ao balcão a apenas 14 convivas de cada vez.

Restaurante Black Pavilion ​Hotel Torel Palace

Rua Câmara Pestana, 23, Lisboa

Tel.: 351 218 099 132

E-mail: info@blackpavilion.com.pt - Site Horário: todos os dias das 11h às 23h30

Menu de almoço e de jantar: 12h30 às 15h e das 19h30 às 22h30

Menu executivo, de segunda a sexta: 12h30 às 15h (29,5€)

Snack bar (refeições ligeiras): 11h00 às 23h30

Menu de bar: 11h30 às 23h

Menu infantil: 12h30 às 15h e das 19h30 às 22h30

A Fugas almoçou a convite do Hotel Torel Palace Lisboa