Espectáculo de Jean Paul Gaultier vem a Portugal e traz, claro, soutiens cónicos

Fashion Freak Show vai subir ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, de 8 a 12 de Novembro e no Super Bock Arena, no Porto, de 16 a 19 de Novembro. Os bilhetes já estão à venda.

O consagrado criador de moda Jean Paul Gaultier está a caminho de Lisboa e do Porto. Ou melhor, o Fashion Freak Show, escrito e dirigido pelo designer francês, vai subir aos palcos portugueses já em Novembro. O espectáculo musical percorre a vida e carreira de um dos nomes maiores da moda, apresentando algumas das suas peças icónicas de alta-costura. Sim, há soutiens cónicos, promete-se.

É pelo soutien de cone que desenhou para Madonna que muitos conhecem Jean Paul Gaultier, com um percurso de mais de 50 anos na alta-costura. Depois de deixar as passerelles em 2020, o criador tem-se dedicado a novas artes e escreveu um espectáculo musical onde conta a sua história, com a promessa de revelações inéditas.

Sendo também uma celebração da moda, prometem-se “algumas das suas peças mais icónicas e outros modelos criados exclusivamente para o espectáculo”, que vão dar cor a um cenário “repleto de elementos de multimédia e efeitos visuais.”

Foto Uma das cenas do espectáculo

Ou seja, não faltam os soutiens, mas também os espartilhos com cinturas bem marcadas, mantendo a sensualidade da assinatura do francês. “Os meus peitos em cone são quase uma agressão erótica e paradoxalmente uma armadura que a protege ao mesmo tempo; é uma mulher que ameaça com as suas mamas”, definia o criador, no descritivo da exposição onde mostrava o corpete que a rainha da pop usou na digressão Blonde Ambition, em 1990.

“Este espectáculo é um convite ao sonho, à concretização dos sonhos. Tive essa sorte e quis partilhar a minha história, para mostrar que, quem quer que sejamos, as portas estão abertas”, celebra Jean Paul Gaultier, em comunicado.

Foto

Foto

A produção vai estar em cena no Campo Pequeno, em Lisboa, de 8 a 12 de Novembro e no Super Bock Arena, no Porto, de 16 a 19 de Novembro. Os bilhetes, que custam entre 20 e 90€, já estão à venda. É possível assistir ao espectáculo de mais perto, nas mesas de cabaret, por 300€ por pessoa — grande parte destes lugares já estão esgotados, como se pode confirmar numa rápida pesquisa na bilheteira online.

Quem conseguir lugar, mais perto ou mais longe, vai conhecer a fundo o enfant terrible da moda, conhecido pelos excessos e pelo glamour. Gaultier aproveita, ainda, para prestar uma homenagem a todos os que inspiraram o seu trabalho: Pedro Almodóvar e Luc Besson (no cinema), Madonna, Kylie Minogue e Myléne Farmer (na música), sem esquecer Régine Chopinot e Angelin Prejlocaj (na dança).

Para a banda sonora da irreverente performance, escolheu Nile Rodgers, que dá música aos bailarinos ao ritmo de disco, funk, pop ou até rock. Actores e acrobatas juntam-se para dar vida à obra de Gaultier. Isto tudo sob a direcção criativa do próprio, ao lado de Tonie Marshall e da coreógrafa Marion Motin. É também ele a assinar o texto, com co-autoria de Raphaël Cioffi.

O espectáculo estreou-se em 2019, em Paris, onde esteve seis meses. Mais tarde, rumou a Londres, para estar em cena na Roundhouse, e já passou pelo Japão e Alemanha. Portugal será, portanto, o quinto país a acolher Fashion Freak Show.

O diálogo de Jean Pault Gaultier com outras formas de arte sempre foi apanágio do seu trabalho enquanto criador de moda. Recentemente, a exposição Cinémode (Cinema e Moda, na tradução portuguesa) reflectiu sobre a ligação do designer à sétima arte, com mais de 250 figurinos, não só de Gaultier, como de outros costureiros. “Acho que os desfiles de moda representam a vida e a sociedade ─ e a evolução da sociedade ─ e o mesmo acontece com o cinema”, reflectiu então.

Resta saber, se quem assistir ao espectáculo terá o privilégio de ter um vislumbre do próprio Gaultier. Ao PÚBLICO, a produtora UAU, responsável por trazer a encenação a Portugal, confirmou que o criador tem planos de estar em Portugal para a estreia de Fashion Freak Show.

Na galeria de imagens acima, um vislumbre do espectáculo musical.