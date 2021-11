Jean-Paul Gaultier, o cinema e a política das formas

Em 1965, aos treze anos, Jean-Paul Gaultier assistiu na televisão a Falbalas, o filme de Jacques Becker (1945) que descrevia o enredo dos bastidores numa casa de alta costura em Paris. O desfile com criações de Marcel Rochas, o costureiro que desenhou o guarda-roupa (o filme inspirava-se justamente em Rochas, em voga desde a década de 1920, o inventor do espartilho moderno que marcaria a silhueta das pin-ups dos anos 50 e hoje um nome esquecido do grande público) impressionou o pequeno Jean-Paul (“a minha primeira escola” (1)) e acendeu uma vocação.