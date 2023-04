Preço das casas em Portugal já é de 1500 euros por metro quadrado

Os preços medianos das casas aumentaram mais de 10% e atingiram um novo recorde no final do ano passado, segundo os dados mais recentes do INE.

O preço das casas continua a aumentar e atingiu, no ano passado, um novo máximo histórico. No final de 2022, o preço mediano da habitação em Portugal já era de 1500 euros por metro quadrado, o valor mais elevado de que há registo e a primeira vez que é ultrapassada esta fasquia. Mesmo assim, na maioria das grandes cidades, o aumento dos preços está a desacelerar, ainda que continuem a registar-se subidas acentuadas em todos esses municípios.

Os dados, publicados esta sexta-feira, são do Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, no quarto trimestre de 2022, o valor mediano das vendas de alojamentos familiares em Portugal fixou-se em 1500 euros por metro quadrado, número que corresponde a um aumento de 10,7% face a igual período do ano anterior. Apesar da subida a dois dígitos, há uma ligeira desaceleração em relação ao terceiro trimestre de 2022, quando os preços tinham aumentado mais de 13%.

Considerando o conjunto do ano de 2022, o preço mediano das casas fixou-se, assim, em 1484 euros por metro quadrado, uma subida superior a 14% em relação aos valores que eram registados em 2021. Também aqui, este é o valor anual mais elevado de que há registo.

À semelhança do que já vem acontecendo nos últimos anos, há quatro regiões onde os preços são significativamente superiores à mediana do resto do país: no conjunto de 2022, o preço mediano das casas fixou-se em 2339 euros por metro quadrado no Algarve, 2096 euros por metro quadrado na Área Metropolitana de Lisboa, 1607 euros por metro quadrado na Área Metropolitana do Porto e 1571 euros por metro quadrado na Região Autónoma da Madeira.

O INE identifica, ainda, 47 municípios com valores superiores à mediana a nível nacional, a maioria dos quais localizados no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa. Já o município mais caro de Portugal para comprar casa continua a ser o da capital, onde o preço de venda das habitações atingiu os 3872 euros por metro quadrado no conjunto do ano passado, uma subida próxima de 10% face ao ano anterior.

Apesar destas subidas acentuadas, o INE dá conta de uma desaceleração do crescimento no final do ano, não só no conjunto do país, mas, também, na maioria das grandes cidades, onde se encontram os preços mais elevados. Considerando apenas o quarto trimestre de 2022, a subida dos preços abrandou em 14 dos 24 municípios do país com mais de 100 mil habitantes, ainda que, em todos, tenha continuado a verificar-se um aumento dos preços (e, na maior parte dos casos, a dois dígitos).

Depois de Lisboa (que, tendo em conta apenas o último trimestre de 2022, já regista um valor mediano de 4022 euros por metro quadrado), é Cascais que apresenta os valores mais elevados (3631 euros por metro quadrado no quarto trimestre de 2022 e 3473 euros por metro quadrado no conjunto do ano), seguindo-se Oeiras, também com valores acima dos 3000 euros por metro quadrado.

Estrangeiros pagam 1,5 vezes mais

A contribuir para a subida dos preços das casas estiveram, também, os compradores estrangeiros, que pagam valores significativamente superiores aos nacionais.

No ano passado, o valor mediano das vendas de alojamentos familiares comprados por pessoas com domicílio fiscal em território nacional foi de 1454 euros por metro quadrado, enquanto o preço mediano pago por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro foi cerca de 1,5 vezes superior, fixando-se em 2237 euros por metro quadrado.

Esta discrepância torna-se menor nas grandes cidades, onde os nacionais já pagam, também, valores superiores à mediana nacional. Em Lisboa, por exemplo, os compradores nacionais desembolsaram 3768 euros por metro quadrado pelas casas, enquanto os estrangeiros pagaram uma mediana de 5357 euros por metro quadrado, um valor cerca de 1,4 vezes superior aos nacionais.

Também no Porto a diferença é dessa dimensão: no ano passado, os nacionais pagaram uma mediana de 2524 euros por metro quadrado pelas casas compradas nesta cidade, enquanto os estrangeiros gastaram 3560 euros por metro quadrado.