Portugal foi o terceiro país da UE onde a dívida mais caiu em 2022

Tendência de descida da dívida e do défice foi geral na zona euro em 2022. Portugal continua no pódio dos países com mais dívida, mas aproximou-se dos países que se seguem na tabela

Com uma redução de 11,5 pontos percentuais que colocou o seu rácio da dívida pública no PIB em 113,9%, Portugal foi o terceiro país da União Europeia (UE) a registar uma redução mais acentuada deste indicador ao longo de 2022, revelam os números divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, a tendência geral no continente durante o ano passado foi, tal como já tinha acontecido em 2021, de uma redução do peso da dívida pública nas economias, depois dos máximos atingidos em 2020 por causa da pandemia.

No total da zona euro, a dívida pública cifrou-se, no final do ano passado, em 91,6% do PIB, menos 3,9 pontos percentuais do que o resultado registado no final de 2021. Na União Europeia, o mesmo indicador passou de 88% em 2021 para 84% em 2022.

Em apenas quatro dos 27 países da UE se registou um agravamento ligeiro do rácio da dívida no PIB ao longo do ano passado: República Checa, Estónia, Finlândia e Luxemburgo, o que mostra aquilo que foi a política geral de correcção da dívida adoptada na grande maioria dos 27 Estados membros.

A maior redução verificou-se precisamente no país que ainda apresenta um rácio da dívida pública mais elevado: a Grécia, que passou de um valor de 194,6% do PIB para 171,3%, uma redução de 23,3 pontos.

A seguir, no ranking das descidas, surge Chipre, logo à frente de Portugal. A dívida pública portuguesa, ainda assim, não conseguiu sair do pódio que já ocupava antes na lista dos países da UE com um maior peso da dívida pública na economia, apenas atrás da Grécia e de Itália.

Aquilo que aconteceu foi uma aproximação significativa relativamente aos países que se seguem nesta tabela. A dívida de 113,9% registada por Portugal ficou agora colada à espanhola, que é de 113,2%, e mais perto da dívida de França, que apenas caiu 1,3 pontos percentuais para 111,6%. Entre os países com um rácio ainda acima do valor do seu PIB anual, a dívida pública da Bélgica, por seu lado, passou de 109,1% para 105,1%.

O crescimento muito significativo do valor do PIB em termos nominais, devido à retoma da economia e às elevadas taxas de inflação, contribuiu de forma decisiva para a descida dos rácios da dívida no PIB na maioria dos países europeus.

No que diz respeito ao saldo orçamental, a tendência na UE também foi de melhoria. Na zona euro, o défice público caiu de 5,3% do PIB para 3,6%, enquanto na UE a descida foi de 4,8% para 3,4%. Em apenas quatro países se registou uma deterioração deste indicador.

Mais uma vez, foi a Grécia que registou uma maior descida do défice, que passou de 7,1% em 2021 para 2,3% em 2022. Portugal, com uma correcção de 2,4 pontos neste indicador, de 2,9% em 2021 para 0,5% em 2022, também está no grupo de países com uma variação mais favorável.

Em 2022, houve ainda sete países da zona euro, incluindo a Espanha, França e Itália, com um défice acima de 3% do PIB, o limite que implica, caso seja ultrapassado, a abertura de um procedimento por défices excessivos, de acordo com as regras orçamentais europeias que se encontram neste momento suspensas.