Um festival para celebrar o atum de Porto Santo

De 24 a 30 de Abril, a ilha transforma-se na “capital do atum” com um festival gastronómico dedicado a um dos ingredientes mais importantes para a economia do arquipélago da Madeira.

O Festival Rota do Atum está de regresso a Porto Santo. De 24 a 30 de Abril, a ilha transforma-se na “capital do atum”, com um programa que inclui jantares vínicos temáticos, cozinha ao vivo, workshops, música ao vivo e um mercadinho de produtores “especialistas em artigos derivados do atum”, “a novidade deste ano”, destaca a organização em comunicado.

A Região Autónoma da Madeira é “responsável por mais de 60% da quota total da pesca de atum a nível nacional”, e a rota dos cardumes passa mesmo ao largo de Porto Santo. São, essencialmente, capturadas cinco espécies: gaiado, voador, patudo, albacora e rabilho. Daí que o atum tenha “um papel muito relevante na economia da região”.

O objectivo do festival passa por homenagear a iguaria, mas também “alavancar o turismo de Porto Santo, bem como a economia da região”, além de “envolver restaurantes e profissionais de cozinha, instituições, assim como produtores locais e regionais”.

Foto Um momento do festival em 2022 Miguel Moniz/Rota do Atum

A quarta edição volta a contar com curadoria do chef Cordeiro, a quem se juntam sete cozinheiros convidados: Ilsa Cunha (chef do Vila Baleira Hotel, entidade que organiza o evento), António Vieira (Wish Restaurante & Sushi, Porto), António Carvalho (Brasão, Felgueiras), Donária Pacheco “Dodó” (Botequim Açoriano, Rabo de Peixe, Açores), Antonio Mezzero (pizzaria homónima em Matosinhos), João Simões (CASTA85, Alenquer), Pedro Ferreira, Rúben Pacheco Correia (Mercado da Vila, Vila Franca do Campo, Açores).

A programação do festival integra ainda um concurso aberto a profissionais de cozinha e a restaurantes de Porto Santo, que terão de “apresentar as propostas mais criativas” e que demonstrem que “o atum é a estrela”. São parceiros do evento os restaurantes Panorama, Vila Alencastre, Pé na Água, Porto dos Frades, Bar Apollo, Tio Dorico, Sabores na Brasa, Mercado Velho e Torres.

Foto Durante o festival poderá acompanhar-se o atum da preparação à mesa Miguel Moniz/Rota do Atum

Lembrando que “há algumas espécies de atum que se encontram em vias de extinção”, o festival vai contar com painéis informativos “com dados científicos sobre a importância do consumo sustentável”, acrescenta em comunicado Bruno Martins, director-geral do grupo Vila Baleira Resort.

A entrada no Festival Rota do Atum é livre, no entanto os jantares temáticos (confeccionados por diferentes chefs convidados ao longo da semana) custam 30€ e o jantar da gala de encerramento custa 80€.