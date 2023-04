Cientista japonesa obrigada a renunciar a contrato com universidade saudita

A psiquiatra japonesa Ai Koyanagi é co-directora de um grupo de investigação em envelhecimento e saúde mental do Instituto Catalão de Investigação e Estudos Avançados (ICREA, na sigla em espanhol). Ainda assim, em 2022, mudou o estatuto para passar a ser considerada, em primeiro lugar, como investigadora da Universidade Rei Saud bin Abdulaziz (Arábia Saudita) no ranking de Xangai – que classifica anualmente as melhores universidades em todo o mundo. Agora, o ICREA obrigou Ai Koyanagi a renunciar ao contrato que a psiquiatra tem com a universidade árabe, de acordo com o jornal El País.

Ai Koyanagi é uma das investigadoras hiperprolíficas que o jornal espanhol tem investigado, depois de ter noticiado a suspensão por 13 anos do químico Rafael Luque (que publicava um estudo a cada 37 horas). A psiquiatra japonesa radicada em Barcelona publicou, em 2022, 115 artigos científicos – o equivalente a um trabalho a cada três dias.

De acordo com Emilià Pola, director-executivo do ICREA, a investigadora japonesa tinha pedido autorização para assinar um acordo ao seu grupo de investigação. No entanto o ICREA não aceita este tipo de contratos. “Ontem [esta segunda-feira], a investigadora renunciou ao seu contrato com a Universidade Rei Saud bin Abdulaziz”, disse ao El País.

Os contratos com universidades sauditas por parte de investigadores que estão a tempo inteiro em centros de investigação espanhóis serão comuns, de acordo com o jornal espanhol que identificou cerca de uma dezena de cientistas com esta prática: ter como instituição principal uma universidade saudita, apesar de estarem integrados em primeira instância numa unidade espanhola.

O Ministério da Ciência espanhola, em declarações ao El País, afirma que caso exista “alguma irregularidade”, devem ser apuradas responsabilidades. “Estes rankings têm um histórico de críticas à sua validade pelo tipo de indicadores e, por isso, não devem ser considerados como referências isoladas para qualificar a excelência das universidades”, acrescentou um porta-voz do ministério.

“Os autores hiperprolíficos emergiram nos últimos 20 anos e, provavelmente, têm-se tornado mais comuns recentemente. É uma tempestade perfeita: as agências financiadoras e as instituições procuram mais produtividade. As revistas científicas e editoras fazem mais dinheiro ao publicar mais artigos científicos – é um mercado de 30 mil milhões de dólares anuais, com uma grande margem de lucro. Muitos países e instituições sem tradição na investigação têm dificuldade em ter visibilidade na arena científica. O valor de ser autor tem-se degradado – cada vez mais autores são adicionados a cada estudo. E a combinação destes factores cria uma tempestade perfeita”, descrevia John Ioannidis, investigador em epidemiologia e estatística da Universidade de Stanford (Estados Unidos), em resposta ao PÚBLICO na última semana.