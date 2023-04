Depois da surpresa de 2022, Governo promete pausa no esforço de consolidação

A surpresa que a inflação alta trouxe para as receitas fiscais, com uma redução muito mais acentuada que o previsto do défice e da dívida durante o ano passado, está a dar ao Governo a oportunidade de, já a partir deste ano, abrandar o ritmo de consolidação orçamental, ficando com espaço de manobra para avançar com medidas como a aplicação integral da fórmula de cálculo das pensões em 2023 ou o desagravamento progressivo do IRS ao longo dos próximos quatro anos.

