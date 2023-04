Tiroteio numa festa de adolescentes no Alabama faz pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas num tiroteio ocorrido numa festa de adolescentes, realizada no sábado à noite na pequena localidade de Dadeville, no estado norte-americano do Alabama, segundo uma televisão local que cita as autoridades que estiveram na cena do crime e a polícia estadual.

De acordo com o comunicado da Alabama Law Enforcement Agency, citado pela estação televisiva WRBL, o tiroteio ocorreu por volta das 22h30 locais.

Para além das autoridades locais, as investigações ao crime envolvem o FBI, o Gabinete de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos e o Gabinete do Quinto Círculo do Procurador Distrital.

Ainda não há informações sobre as origens do tiroteio, nem se sabe se foi identificado ou detido qualquer suspeito.

Os media locais dizem que o crime aconteceu numa discoteca durante o que pareceu ser uma festa de aniversário de adolescentes.

As imagens partilhadas pela WRBL mostram um perímetro de segurança em redor do Mahogany Masterpiece Dance Studio e dos edifícios das redondezas.

Numa mensagem publicada no Twitter, a governadora do Alabama, Kay Ivey, disse estar a ser “constantemente actualizada” pelas autoridades sobre os pormenores do incidente

“Esta manhã sofro pela população de Dadeville. O crime violento NÃO tem lugar no nosso estado”, escreveu Ivey.

Este tiroteio acontece poucas semanas depois de outros dois incidentes do género nos estados vizinhos do Tennessee e do Kentucky e durante a convenção anual da National Rifle Association (NRA), o poderoso grupo de pressão pró-armas nos Estados Unidos.

Na sequência desses tiroteios, os líderes políticos daqueles dois estados, assim como o Presidente democrata dos EUA, Joe Biden, voltaram a pedir ao Congresso para apertar a legislação referente à posse de armas no país.