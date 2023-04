Pedro Ponte e Sousa: este “é o momento mais perigoso” desde a crise dos mísseis de Cuba

Pedro Ponte e Sousa considera que este é o momento mais "perigoso" do ponto de vista nuclear desde a crise dos mísseis de Cuba. O professor de Relações Internacionais da Universidade Portucalense defende que a instalação de armas nucleares tácticas russas no território bielorrusso pretende inibir o apoio do Ocidente à Ucrânia. Em entrevista ao PÚBLICO, refere ainda que a União Europeia e os Estados Unidos da América estão cada vez mais afastados do espaço de negociação e de resolução de conflito, que está a ser ocupado por outros actores, como a China.

