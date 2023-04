“É preciso que os EUA parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz”, diz Lula na China

De saída para o aeroporto, no final da sua visita a Pequim, neste sábado, o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse aos jornalistas que “é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz”, para se encaminhar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia.

“Eu acho que a China tem um papel muito importante, possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante são os Estados Unidos”, defendeu Lula.

“Ou seja, é preciso que os EUA parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz, para convencermos [Vladimir] Putin e [Volodymyr] Zelensky que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois”, acrescentou.

Quanto à discussão com o Presidente chinês sobre a proposta brasileira de criar um “clube da paz”, Lula afirmou: “Ontem [sexta-feira] discutimos longamente com Xi Jinping. É preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Eu conversei sobre isso com os europeus, conversei sobre isso com os americanos e conversei sobre isso ontem.”

“Quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra?”, questionou. “Só quem não está a defender a guerra é que pode criar uma comissão e discutir o fim dessa guerra”.

Lula da Silva não restringiu apenas aos EUA e disse que “é preciso a União Europeia ter boa vontade, para voltarmos a ter paz no mundo”.

Questionado se espera uma reacção negativa norte-americana à reactivação da parceria com Pequim em todos os níveis, não só em relação à guerra, Lula disse que “não há nenhuma razão para isso”.

“Quando eu vou conversar com os EUA, não fico preocupado com o que a China vai pensar da minha conversa. Estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando venho conversar com a China, também não estou preocupado com o que os EUA estão pensando. Estou conversando sobre os interesses soberanos do Brasil”, assegurou.

Sobre o Ambiente, o chefe de Estado brasileiro voltou a questionar os EUA e a Europa: “O mundo industrializado tem de cumprir com a sua tarefa. Não é só oferecer dinheiro para os países pobres, às vezes dinheiro que não aparece. Às vezes há muito discurso de dinheiro e pouco aparece. É preciso que todos, dos mais industrializados aos menos, tenham a preocupação com o cuidado do planeta.”

Depois da visita à China, o Presidente do Brasil partiu este sábado para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo