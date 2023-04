Como será viver em Marte? A NASA construiu uma casa para simulações

Conseguiria ficar um ano fechado numa casa com as condições que existem em Marte? A NASA tem três missões nos próximos anos onde os astronautas serão desafiados a descobrir como será viver em Marte.

Como poderemos viver em Marte? Não há uma resposta certa, mas a NASA está à procura. A agência espacial norte-americana construiu um habitáculo para simular uma estadia de um ano no “planeta vermelho”, onde viverão quatro participantes num espaço de 518 metros quadrados. E como foi construída? Utilizando “apenas” uma impressora 3D.

A explicação é simples. Em futuras missões de exploração espacial, as impressoras 3D são a opção com maiores potencialidades para construir casas ou outros objectos em planetas como Marte – construir com os nossos materiais em Marte seria inviável, e o seu transporte numa cápsula teria custos proibitivos. Assim, as impressoras 3D têm potencialidades de ser uma solução barata e com hipóteses de resultar. Esta é a missão Chapea (acrónimo em inglês para Missão Análoga de Exploração da Saúde e Desempenho da Tripulação)

No habitáculo agora construído no Centro Espacial Johnson, no Texas (Estados Unidos), estarão 12 astronautas-análogos ao longo dos próximos anos. No total serão três missões: a primeira começará já este Verão, à qual se seguirão missões em 2025 e 2026. Serão missões análogas, ou seja, missões que simulam condições expectáveis fora do nosso planeta, mas com os pés bem assentes em Terra.

Não é a primeira vez que estas simulações acontecem. Em 2018, a Amadeus-18 contou com o português João Lousada entre a tripulação que passou três semanas numa missão análoga em Marte, numa experiência da Agência Espacial Austríaca em Omã. E a própria NASA já realizou algumas destas missões análogas. Em 2019, neste mesmo Centro Espacial Johnson já realizou uma simulação da vida em Marte. E antes, em 2015 e 2016, seis voluntários estiveram um ano num habitáculo que simulava Marte – curiosidade: esta simulação aconteceu no interior de um vulcão no Havai.

Durante estas missões, a tripulação fará simulações de caminhadas espaciais e vai ser vigiada de perto para se perceber como o corpo humano reage às condições de uma casa em Marte. Nesta casa, a Mars Dune Alpha, vão ter de fazer refeições, exercício, trabalho científico e têm até direito a quintal onde vão tentar plantar alimentos – no fundo, algo similar ao que vemos no filme Perdido em Marte (The Martian, em inglês).

O que podem encontrar os astronautas-análogos na Mars Dune Alpha? Quatro quartos individuais, uma enfermaria, sala de estar, laboratórios, duas casas de banho e, claro, o quintal. Pode espreitar aqui parte da construção desta casa marciana.