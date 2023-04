Fotografias da autópsia de Marília Mendonça estão na Internet. Família pede respeito

Imagens da autópsia do corpo de Marília Mendonça, obtidas a partir de um relatório do Instituto Médico Legal (IML), circularam na internet esta quinta-feira, 13 de Abril, pouco mais de um ano e meio após a morte da artista. A equipa da cantora avançou à imprensa que o advogado da família, Robson Cunha, está à procura de uma forma para punir os responsáveis pela fuga de informação.

A equipa da cantora, que morreu a 5 de Novembro de 2021, também pediu aos internautas que não partilhem as imagens nas redes sociais. Uma pesquisa rápida no Twitter devolve algumas imagens do relatório, onde se vêem fotografias, por exemplo, das tatuagens de Marília Mendonça. Outros utilizadores dizem-se "chocados", depois de verem todas as imagens.

"Começaram a circular, em grupos de WhatsApp, fotos do inquérito policial que trata do acidente e da morte da cantora Marília Mendonça", escreveu a equipa em comunicado. E insistiu: "A mãe da cantora, Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem.”

No mesmo comunicado, o advogado acrescenta que é inconcebível que documentos sigilosos tenham sido divulgados na Internet e diz que sua equipa trabalhou para evitar a situação, mas sem sucesso. Robson Cunha define como irresponsável, desumana e criminosa a fuga de informação.

"Aqueles que divulgam e continuam a partilhar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material."

Nas redes sociais, os fãs fazem eco do pedido da família de Marília Mendonça e alguns lembram uma publicação que a própria cantora fez há quase quatro anos. Então, a artista falava sobre como a sua gravidez se tinha tornado pública depois de profissionais de saúde divulgarem imagens dos seus exames. “Dá medo até de morrer porque as pessoas não respeitam nem esse momento”, escreveu, a 13 de Agosto de 2019, no Twitter.

é muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma... minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma... da medo até de morrer pq as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos... — marília mendonça (@MariliaMReal) August 13, 2019

Marília Mendonça tinha apenas 26 anos quando morreu na sequência de uma queda de avião em Minas Gerais. A artista deslocava-se para um concerto naquela região do Brasil, quando a aeronave de despistou perto de uma queda de água, resultando na morte de cinco pessoas, incluindo o tio de Marília. Continua a decorrer a investigação sobre as causas do acidente.

A tragédia deixou o Brasil de luto, dado o sucesso da artista de sertanejo, que também reunia fãs em Portugal. Nasceu no estado de Goiás em Julho de 1995. O seu primeiro EP foi lançado em 2014, com músicas como Alô Porteiro e Sentimento Louco. Mas a projecção nacional foi alcançada mais tarde, em 2016, com o álbum de estreia, “Marília Mendonça”, que conta com músicas de sucesso como Infiel, Folgado, Saudade do Meu Ex e Eu sei de Cor. Deixou um filho, Léo, que tem agora três anos.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo

