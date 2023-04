A nova vida de um café histórico de Amarante

Foram três meses de obras para um renascimento: o Café Bar São Gonçalo pode estar perto dos 90 anos mas está também pronto para uma outra vida. Com novos proprietários (os irmãos Miguel e João Pedro Antunes), novo visual (uma atmosfera mais contemporânea, sem perder de vista o passado do espaço) e renovada aposta na gastronomia (agora, a cargo da chef Ânia Robim) - foi assim (e com um espectáculo de Herman José) que reabriu no passado dia 8 de Abril um dos mais emblemáticos cafés de Amarante, localizado na órbita do seu conjunto mais icónico, aquele formado pela ponte de São Gonçalo e a Igreja de São Gonçalo.

Foto O espaço data da década de 30 do século XX DR

O espaço, que data da década de 30 do século XX e que integra a rede de Cafés Históricos de Portugal, funcionará em três vertentes, o café, o restaurante e o bar (às sexta e sábados). E não vai esquecer os pergaminhos culturais que a ele estão colados - ou não tivesse o Café Bar São Gonçalo fama de ter sido um dos preferidos de Teixeira de Pascoaes e ponto de encontro para outros notáveis da cultura portuguesa do século passado, como Mário Cesariny. A ligação ao mundo cultural será mantida através de uma agenda de eventos vários, prometem os novos proprietários, que querem “revolucionar o panorama cultural e gastronómico da cidade”, e, simultaneamente “respeitar a sua história e tradição”.

Os irmãos Miguel e João Pedro Antunes compraram o Café Bar São Gonçalo em 2022 e na requalificação do espaço investiram 800 mil euros. Esperam recuperar o investimento “no prazo limite de uma década”, com a perspectiva de aumentos de facturação na ordem dos 45%.

Foto Cara lavada e ambições renovadas DR