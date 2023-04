Flores para beber em forma de kombucha

Já foi lançada (em formato de pré-venda) a primeira edição limitada de 2023 de Aquela Kombucha, que entra em circulação a 15 de Abril, sábado em que abre o seu bar na rua Duque de Saldanha 345, no Porto, e oferecer um cocktail com gelo transparente e flores comestíveis a quem vestir uma peça de roupa florida.

Aquela Kombucha Floral é fruto de um "método de fermentação inovador" que tem como base uma infusão de flores de camomila e sabugueiro, ao contrário do habitual chá verde e chá preto. "Este elixir primaveril foi depois aromatizado com pétalas de rosa e hibisco antes de ser engarrafado", explica a marca em comunicado.

"A Floral é um prado em estado líquido e uma kombucha única no mundo por força do seu método de produção disruptivo, que confere à bebida uma concentração profunda de sabor e aroma a flores, mas também leveza e doçura, em homenagem à própria estação em que se inspira."

Foto Uma peça de roupa florida vale um cocktail Aquela Kombucha

Maria Lima, fundadora da marca de kombucha, explica os benefícios da receita, resultado de muitas fermentações experimentais com base em infusões de plantas silvestres, aromáticas e flores. "As flores podem ter propriedades nutricionais interessantes, tais como vitaminas, antioxidantes e compostos antiinflamatórios. A camomila é famosa pelo seu efeito calmante e a flor de sabugueiro é usada há séculos pelas suas propriedades anti-inflamatórias e depurativas. A flor de hibiscos, que na natureza dura apenas um dia, é conhecida pelo seu efeito diurético e redutor da pressão arterial, e finalmente as pétalas de rosa pelas suas propriedades antioxidantes e benefícios para a pele”.

A bebida está disponível em pré-lançamento na loja online de Aquela Kombucha com um preço promocional de 28 euros o pack de 12 unidades e 7 euros o pack de três unidades (250ml).

Para celebrar a Primavera e o lançamento do novo produto, o bar Aquela Kombucha vai abrir portas no dia 15 de Abril com o evento Florals for Spring? Groundbreaking. A celebração contará com a participação do Flórida Studio na criação de uma instalação de food art comestível e na concepção da montra a concurso para as Montras de Primavera 2023 da Câmara Municipal do Porto.