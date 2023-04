Convenção Star Wars desvenda mais sobre série filmada na Madeira

The Acolyte, que no início de Março começou a filmar algumas cenas na ilha portuguesa, foi apresentada esta sexta-feira em Londres durante a Star Wars Celebration 2023.

“É Frozen: O Reino do Gelo misturado com Kill Bill.” Foi assim que Leslye Headland propôs a nova série Star Wars, The Acolyte, da sua autoria, à Lucasfilm. A série, que se estreia em 2024, foi em parte filmada na ilha da Madeira e além do elenco já conhecido contará também com Carrie-Ann Moss, de Matrix, como foi revelado esta sexta-feira em Londres durante a Star Wars Celebration 2023.

Numa sessão no palco principal da convenção que receberá dezenas de milhares de pessoas até segunda-feira, Leslye Headland (uma das autoras de Poker Face) recebeu um cobiçado elogio da presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy: “Ela é uma fã incrível [de Star Wars]. Vi quatro episódios já acabados da série e todos os pedaços do amor que ela tem [pelo universo Star Wars] estavam no ecrã”.

O projecto está quase terminado e as filmagens terminam em Maio, contou Headland à audiência de 4500 pessoas num dia límpido e soalheiro em Londres. Foram reveladas algumas imagens, sem que os cenários madeirenses em que a produção trabalhou no mês passado fossem evidentes. Em Março, sabia-se menos sobre The Acolyte. Agora, além da revelação muito Matrix de Carrie-Ann Moss como uma das estrelas da série, a sua autora detalhou que quis contar a história da perspectiva dos vilões, situando-a antes das prequelas de George Lucas (os Episódios I, II e III, estreados entre 1999 e 2005).

“É o mais atrás que se foi [em Star Wars] em acção real”, confirmou. E, para gáudio da assistência, lembrou que esse é um tempo “em que há imensos Jedi”. Um deles é um hirsuto Wookie, interpretado por Joonas Suotamo, o mesmo actor que nos últimos filmes está dentro do fato de Chewbacca. “É uma parte pacífica da linha temporal”, contextualiza a autora, pelo que foi beber aos mesmos filmes que inspiraram Lucas — A Fortaleza Escondida, de Akira Kurosawa, é apenas um deles. Depois juntou-lhe Xia nü (A Touch of Zen, de 1971) e outros que tais em que há muitas duplas. Aprendiz e mestre, pai e filha, e por aí fora. “A luta, para nós, tornou-se emocional”.

O elenco é encabeçado por Amanda Stenberg e conta com Lee Jung-jae, protagonista de Squid Game, ou Manny Jacinto (The Good Place). É apenas uma das várias séries que a Disney tem alinhada para os próximos meses: Ahsoka, com Rosario Dawson, estreia-se em Agosto deste ano, e Skeleton Crew, com Jude Law a liderar um elenco de jovens heróis. Esta série, que está em fase de pós-produção, ainda não tem data de estreia mas conta com um rol invejável de realizadores. Além da colaboradora regular Bryce Dallas Howard, a série terá ao leme nomes como a dupla Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), acabados de receber quase todos os Óscares por Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, ou Lee Isaac Chung, o realizador de Minari.

The Acolyte, cujas imagens reveladas mostraram climas gelados ou florestas e montanhas, foi em parte filmada na Madeira — a Disney ou a Lucasfilm nunca oficializaram que se tratava de facto desse projecto, mas diferentes fontes confirmaram

na altura ao PÚBLICO a presença da estrutura de produção da série. A rodagem estava prevista para zonas da costa sul e norte.

Também no início de Março, o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), adiantou ao PÚBLICO "que deu entrada no ICA um 'registo de pedido de auxílio' para um projecto cuja produção arrancará na Ilha da Madeira". O registo de pedido de auxílio é um procedimento prévio à candidatura formal para os incentivos de cash rebate (reembolso até 25 ou 30%) fornecidos pelo Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema a projectos estrangeiros que filmem em Portugal. "No entanto, não significa que o projecto em causa será objecto de apoio – apenas que está em condições de, querendo, submeter candidatura ao incentivo a partir de 3 de Abril." Entretanto, a primeira fase dessas candidaturas já abriu, mas a 5 de Abril.

