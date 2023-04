Rey está de volta com anúncio de três novos filmes Star Wars

A perturbação na Força de Star Wars no cinema parece estar a terminar, com o anúncio esta sexta-feira na convenção Star Wars Celebration, em Londres, de três novos filmes realizados por James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy. A aposta da Lucasfilm e da Disney no milionário franchise esteve focada nas séries para a Disney+ nos últimos anos, mas agora volta com Daisy Ridley, a Rey da mais recente trilogia, como mestre Jedi de um futuro nunca visto neste universo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt