Madeira vai servir de cenário a parte da nova série televisiva Star Wars

Tudo indica que se trate da produção da série The Acolyte. Terão já chegado contentores com materiais para a rodagem, desde equipamento a serviço de catering.

A Madeira vai servir de cenário a parte de uma nova série televisiva Star Wars, confirmou o PÚBLICO. Muito equipamento já está na ilha portuguesa, como noticiou o Jornal da Madeira. A Antena 1 Madeira detalha que as filmagens vão ter lugar em zonas da costa sul e norte. Uma estrada regional vai encerrar entre os dias 11 e 14 de Março devido à rodagem da “série com notoriedade internacional e com interesse estratégico para a região”, segundo a Direcção Regional de Estradas, e tudo indica que se trate da produção da série The Acolyte.

Com a produção de filmes da saga Star Wars em reorganização, a grande investida da Lucasfilm e da sua detentora Disney é nas séries, mais precisamente para a sua plataforma de streaming Disney+. É para ela que está prevista The Acolyte, cuja rodagem já começou em Outubro do ano passado em Londres e que deverá passar agora pela Madeira. As filmagens de The Acolyte passaram também pelo País de Gales.

O PÚBLICO sabe que a rodagem conta com produção executiva no terreno, ou seja que são outras empresas nacionais ou europeias a fazer o trabalho de campo, e que a prospecção começou há alguns anos, sendo que desde Janeiro já existem movimentações na Madeira para montar a estrutura. The Acolyte é uma de duas produções Star Wars que se sabe estarem actualmente em rodagem – a outra é a segunda temporada de Andor, em Londres. A série, criada por uma das autoras de Poker Face, Leslye Headland, da Netflix, passa-se cerca de um século antes dos acontecimentos de Episódio I – A Ameaça Fantasma e conta com Amandla Stenberg e Lee Jung-jae como protagonistas.

Depois de filmagens de séries como House of the Dragon, da HBO, na aldeia de Monsanto ou de Velocidade Furiosa 10, no Norte de Portugal continental, chega a vez de a Madeira ser destino de rodagens de grandes produções internacionais. Desde 2018 que há um esforço de várias entidades para promover a Madeira como destino de filmagens, desde a Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira até às entidades regionais e nacionais. As perguntas endereçadas pelo PÚBLICO a vários organismos, da Portugal Film Commission à Secretaria Regional de Turismo e Cultura, no âmbito da qual opera a Madeira Film Commission, ficaram sem resposta até à hora de publicação deste artigo. Também a Disney em Portugal não pôde confirmar a informação.

Um edital da Direcção Regional de Estradas da Madeira revelou esta quinta-feira que a estrada regional 214, no troço entre a Quinta do Lorde até à Rotunda Baía d’Abra, estará sem trânsito entre dia 11 e 14 deste mês devido às “filmagens de uma série de notoriedade internacional”. A Antena 1 Madeira noticiou quarta-feira que Star Wars "aterrava" na Madeira e indica que a equipa estará na ilha até ao final do mês. O Jornal da Madeira noticiou também esta quinta-feira que 40 contentores com materiais para a rodagem, desde equipamento alugado à empresa portuguesa Showreel a camiões de serviços de catering, ​chegaram à ilha.