Atividade física: o que me impede?

Quando se fala em atividade física existem obstáculos que nos limitam a agir. Por isso o título desta reflexão ser: o que me impede?

Não se pode confundir atividade física com exercício físico. A atividade física é o conjunto de ações que fazemos e nos potenciam a um gasto de energia acima do nível de repouso. Ir às compras, arrumar a casa, passar a ferro, brincar com as crianças, levar o lixo à rua, são todos exemplos de movimentos voluntários que fazemos e nos impelem a elevar o nosso nível de atividade acima do nível de repouso. E, na verdade, não devem ser menosprezados.

Quanto mais me motivo a ir além do que costumo, mais contribuo para a minha saúde física e mental.

Deste modo, cada leitor(a) deve focar-se em si mesmo(a) e pensar na pergunta que é título desta reflexão: o que me impede?

Quando ando de carro ou transportes e posso andar mais a pé, o que me impede?

Quando passo o dia sentado(a) no sofá e evito fazer a lida da casa, o que me impede?

Esta é a primeira pergunta. Podemos responder de variadíssimas coisas: o cansaço, a dor que tenho no joelho, a falta de motivação para arrumar, enfim, poderão ser inúmeros os motivos.

Depois de responder a esta pergunta, contudo, devemos acrescentar outra: O que me leva a acreditar que esse fator me impede?

Já experimentei e não consegui? Não há nenhuma forma de aliviar a dor? Será que a dor pode melhorar com o movimento? Será que ter a casa desarrumada me faz bem?

E depois de responder a esta pergunta ainda podemos fazer uma terceira: Que benefícios tenho em acreditar que este fator me impede de ter atividade física? Talvez não encontre nenhum… E por isso, talvez possa mudar esta crença.

E então: sair na paragem anterior do autocarro vai permitir-me andar dez minutos a pé a mais do que andava antes; arrumar uma divisão da casa por dia, vai-me possibilitar aumentar a atividade e ter bem-estar no meu ambiente ao longo da semana; sair do sofá e dar uma volta ao meu quarteirão vai fazer-me sentir que sou capaz e de me sentir melhor.

Imagine como uma sequência de três perguntas pode mudar a sua vida se permitir-se a si mesmo(a) responder da forma melhor.

E depois desta etapa, pode, quiçá, passar da atividade física para o exercício físico. Este segundo já organizado, focado em objetivos específicos: ter o peso desejado, melhorar a performance a subir escadas sem ficar com desgaste, conseguir brincar com as crianças sem ficar em exaustão, melhorar a pressão arterial e os níveis de colesterol.

Enfim, se a atividade física já é um enorme passo, o exercício físico será uma grande conquista. O que me impede? O que me leva a acreditar que me impede? Que benefício tenho em acreditar no que me impede?

Três perguntas, três respostas, múltiplas oportunidades.

Um recurso que o(a) pode apoiar: o seu enfermeiro de família. Experimente! O que o(a) impede?

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990