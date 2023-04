Aumento de 1% da função pública terá efeitos desde Janeiro

Decisão foi revelada nesta quarta-feira pelo Governo durante a reunião com a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap).

O aumento intercalar dos salários e a subida do subsídio de refeição na função pública terão efeitos desde Janeiro. O anúncio foi feito por José Abraão, presidente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), nesta quarta-feira no final de uma reunião com o Governo.

As duas medidas vão abranger a totalidade dos 742 mil trabalhadores da Administração Pública, que terão um aumento salarial extra de 1% e verão o subsídio de refeição subir 15,4% (passando de 5,2 euros para seis euros por dia).

O projecto de decreto-lei para a actualização intercalar dos salários e a portaria que aumenta o subsídio de refeição que o Governo levou para a reunião desta quarta-feira previam que os aumentos se aplicassem a partir de Abril.

Nesta quarta-feira, a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, aceitou as propostas dos sindicatos e decidiu fazer retroagir o aumento a Janeiro.