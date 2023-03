Salários da função pública terão aumento adicional de 1% em 2023

O valor do subsídio de refeição terá um novo ajustamento e passará a ser de seis euros por dia, anunciou esta sexta-feira o Governo.

Os salários dos mais de 742 mil trabalhadores da função pública terão um aumento extraordinário de 1% a partir de Abril, enquanto o subsídio de refeição vai subir para seis euros por dia.

As medidas foram anunciadas nesta sexta-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, e foram justificadas com a alteração das condições que estiveram na base do acordo assinado entre o Governo e os sindicatos da UGT.

“O que as contas nos mostram é que o PIB [Produto Interno Bruto] nominal usado para os aumentos de 2023, 2024 e 2025, no ano base teve uma alteração e é nossa obrigação de imediato fazer reflectir nas remunerações dos trabalhadores essa alteração”, justificou.

O valor do subsídio de refeição, que em Outubro subiu para 5,20 euros, terá um novo ajustamento e passará a ser de seis euros por dia. Trata-se de um aumento de 15,4% e representa mais 17,6 euros no final de cada mês.