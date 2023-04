Veja os concelhos onde o alojamento local será suspenso

Nesse dia, o primeiro-ministro, António Costa, adiantou que a anunciada suspensão de novas licenças de AL “não terá efeito em 165 municípios de baixa densidade populacional e em 73 freguesias de outros municípios”.



A base do Governo é a Portaria 208/2017, ligada ao Programa Nacional para a Coesão Territorial e que define os territórios do interior, isto é, com baixa densidade populacional. Através deste critério, o executivo decidiu em que concelhos e freguesias de Portugal continental é que haverá suspensão de novos AL a partir da data publicação da nova lei (que tem ainda de ir ao Parlamento).



Olhando para o Algarve, por exemplo, verifica-se que há áreas do concelho de Loulé que ficam fora da suspensão, relativas a Alte, Ameixial, Salir e à União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim. O mesmo é válido para as freguesias de Cachopo e de Santa Maria da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira.



Na conferência de imprensa, remetendo para a Carta Municipal de Habitação, António Costa afirmou que cada município – após a aprovação desse documento – deve estabelecer o equilíbrio necessário para a habitação no meio do parque imobiliário existente, e que poderá emitir novas licenças, se assim o entender.