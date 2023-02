Governo proíbe novas licenças de alojamento local e avalia existentes em 2030

Excepção será apenas para os alojamentos rurais em concelhos do interior do país. Sector será também sujeito ao pagamento de uma “contribuição extraordinária”.

As emissões de novas licenças de alojamento local “serão proibidas”, com excepção dos alojamentos rurais em concelhos do interior do país, onde poderão dinamizar a economia local, anunciou hoje o primeiro-ministro.

António Costa falava no final do Conselho de Ministros, hoje dedicado à habitação, no qual foi aprovado o Programa Mais Habitação.

O primeiro-ministro afirmou ainda que as actuais licenças de alojamento local (AL) “serão sujeitas a reavaliação em 2030” e, depois dessa data, periodicamente, de cinco em cinco anos.

António Costa defendeu que esta medida faz parte do regime de “forte incentivo para que regressem ao mercado de habitação fracções habitacionais que estão neste momento dedicadas ao alojamento local.

O Governo anunciou ainda que o sector do AL vai ser sujeito a uma "contribuição extraordinária que reverterá a favor do IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana)", mas cujo valor não está ainda definido.

A iniciativa surge depois de várias medidas de contenção do AL a nível local. De acordo com os dados do Registo Nacional do Alojamento Local (RNAL), até ao dia de hoje foram registados 108.574 imóveis como AL (nem todos estarão activos). Destes, 39.965 estão no distrito de Faro, 26.190 no distrito de Lisboa e 13.221 no distrito do Porto. Juntos, estes três distritos representam 73% do total.