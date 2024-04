O que mudou em 50 anos

Imigrantes

O país tornou-se muito mais multicultural e dependente da mão-de-obra estrangeira, da qual dependem hoje largos sectores da economia, numa proporção inimaginável há meio século. No ano em que ocorreu a revolução, o país contava uns escassos 32.057 imigrantes (0,4% da população), maioritariamente provenientes de outros países europeus. Em 2022, o número de imigrantes tinha crescido 24 vezes, fixando-se nos 781.915 cidadãos (7,5% do total de residentes), segundo o mais recente relatório do Observatório das Migrações, que aponta para uma clara preponderância de brasileiros.