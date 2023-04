Tempestade na Califórnia bate recorde de neve e traz risco de novas inundações

A neve acumulada no topo das serras californianas poderá aliviar os impactos da seca. No entanto, com o início da Primavera, o degelo também pode causar inundações.

A recente vaga de fortes tempestades do Pacífico na Califórnia, nos EUA, cobriu a Serra Nevada com um monte de neve que igualou, ou pode até mesmo ter superado, níveis recorde, disseram, esta segunda-feira, os funcionários estatais dos recursos hídricos que, numa estação de medição, registaram menos de 7,6 cm de neve no ano passado.

A abundância de neve nas montanhas, que durante muito tempo serviu de um crítico armazém natural de água doce durante as secas da Califórnia, surge agora como um alívio bem-vindo, depois de três anos de níveis de seca recorde.

Porém, este ano, a abundância de neve que cobriu a Serra também representa um grave risco de novas inundações em algumas partes da Califórnia com o esperado degelo da Primavera, especialmente no baixo Vale de San Joaquin, de acordo com funcionários do Departamento de Recursos Hídricos do Estado (DWR).

Algumas zonas da Califórnia, designadamente na costa central e no coração agrícola californiano, ainda não recuperaram totalmente dos danos causados pelas inundações, deslizamentos de lama e danos na linha costeira, desencadeados por uma série de tempestades do Pacífico que inundaram a região com fortes chuvas semana após semana, durante três meses.

Essas tempestades provocaram a queda de grandes quantidades de neve nas Serras e altitudes superiores das montanhas costeiras da Califórnia, deixando algumas áreas de esqui, como Mammoth Springs, com as cabines de Inverno cobertas com neve quase até aos telhados.

“As fortes tempestades e inundações que ocorreram este ano são o mais recente exemplo de que o clima da Califórnia se está a tornar mais extremo”, disse a directora do DWR Karla Nemeth, na segunda-feira.

Depois dos funcionários da DWR terem realizado o seu quarto levantamento de neve da temporada na Estação de Philips, Nemeth falou com os repórteres e anunciou que no ponto a oeste do Lago Tahoe mediram uma profundidade de neve de 3,2 metros, bem mais do dobro da média de 30 anos de Abril para o mesmo local.

Foi o terceiro nível mais alto alguma vez documentado, desde que começaram as medições em Phillips em 1941. No mesmo local, em Abril do ano passado, os funcionários da DWR tiveram de se colocar numa pequena mancha de neve para medir apenas 6,35 centímetros. O nível mais alto documentado foram 3,82 metros em 1983.

No entanto, a um nível mais abrangente, as leituras de 130 sensores de neve em toda a Califórnia mostraram que o monte de neve equivale, em água, a cerca de um metro e meio, isto é 237% da média, igualando assim a média recorde na região, estabelecida em Abril de 1952.

A média anual pode até acabar por superar esse nível quando, nos próximos dias, forem obtidas as leituras de estações adicionais, segundo os oficiais. A camada de neve só excedeu 200% da média em dois outros anos desde que, em 1910, começaram os registos – em 1952 e 1969, disse o DWR.

“O resultado deste ano vai ficar registado como um dos anos com mais neve na Califórnia”, confirma Sean Guzman, director da unidade de levantamento de neve e previsão de abastecimento de água do DWR.

Guzman adiantou ainda que as reservas de água na Califórnia, severamente escassas há apenas uns meses, foram reabastecidas, superando a média estatal. À luz da melhoria, o Governador Gavin Newsom, no início do mês, recuou em algumas medidas obrigatórias de conservação de água.

No entanto, muitas zonas rurais enfrentam ainda problemas de abastecimento de água, especialmente as que dependem de bacias de água subterrâneas esgotadas pela falta de água. Assim, as condições a longo prazo de seca severa na bacia hidrográfica do rio Colorado deverão continuar a afectar milhões de residentes do sul da Califórnia, disse o DWR.