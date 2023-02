Tempestade de neve na Califórnia deixa mais de 126 mil pessoas sem eletricidade

Mais de 126 mil pessoas do estado norte-americano da Califórnia ficaram sem electricidade devido a uma tempestade de neve que está a afectar também outros estados vizinhos neste fim-de-semana.

Na área de Los Angeles, quase 85 mil residências e empresas ficaram sem energia durante este sábado. A Interestadual 5, a maior rodovia que liga a cidade ao norte do estado, esteve fechada no declive íngreme conhecido como Grapevine devido ao forte nevão. Outros pontos foram encerrados devido a inundações.

No Norte da Califórnia, espera-se que São Francisco registe temperaturas geladas recorde e o Serviço Nacional de Meteorologia alertou os moradores da capital do estado de Sacramento para evitarem viagens entre este domingo e quarta-feira.

"Impactos extremos de neve e ventos fortes vão causar condições de condução extremamente perigosas ou até impossíveis. É provável que existam encerramentos generalizados de estradas e impactos nas infra-estruturas", disse a agência no Twitter.

Segundo explicou a meteorologista Elizabeth Schenk, citada pelo jornal Los Angeles Times, durante este domingo a tempestade com ventos de 80 quilómetros por hora vai atingir, além do estado da Califórnia, Arizona, Oregon e Washington e ameaçar os estados de Oklahoma, Texas e Kansas, no Sul do país.

Numa visão que deve ter encantado muitos habitantes de Los Angeles na sexta-feira, flocos de neve caíram à volta do letreiro de Hollywood no topo do Monte Lee, nas colinas acima da cidade, conhecida por dias cheios de sol e palmeiras. No sábado, o tempo piorou e a cidade foi afectada pela chuva e trovoada e, horas mais tarde, por fortes nevões.

Várias tempestades semelhantes atingiram o estado da Califórnia no início do Inverno, originando a morte de 20 pessoas e extensos danos materiais.